Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 10.04.2025 | 14:40 Uhr

Was für eine abstoßende Arroganz.

Gut, die ist in letzter Zeit den SPDlern eigen.

Ich denke da auch an diesen Scholz, der an seinem Stuhl klammerte, bis es nicht mehr ging.

Ein Bärendienst an der Demokratie.