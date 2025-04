Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 27.04.2025 | 16:32 Uhr

Bei Lichte betrachtet ist der B E R durch alle bisherigen Bahnen schneller zu erreichen als durch eine dann verlängerte U 7. Die Einzigen, die einen Fahrzeitvorteil hätten, wäre die Bewohnerschaft des südlichen Bezirks Neukölln, konkret: Britz und Rudow. Ob da aber viele Fluggäste wohnen, darf getrost in Zweifel gezogen werden. Ansonsten empfinde ich die Argumentationen teilweise abenteuerlich: Wer macht sich von Spandau per sich schlängelnder U-Bahn über eine Stunde hinweg zum B E R auf, wo es doch per RE wesentlich schneller und per Umstieg am selben Bahnsteig geht?



Zudem sollte die Argumentation auch ehrlich genannt werden und ich will das hier tun: Steigende Fluggastzahlen sind keineswegs wünschenswert, sondern ein überbordender Luxus. Fluggastzahlen in der Höhe vom Frühjahr 2020 wäre m. E. das weltweit verantwortbare Optimum.



Einer, der auf Ähnliches hingewiesen hat, wurde gestern zu Grabe getragen.