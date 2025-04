Wegner sieht Verwaltungsreform in Berlin als "Gamechanger"

Do 10.04.25 | 12:27 Uhr

Immer wieder geht es in Berlin zwischen Senat und Bezirken hin und her. Und immer wieder verzögern sich deshalb Entscheidungen. Die Verwaltungsreform soll Abhilfe schaffen - und war nun Thema im Abgeordnetenhaus.

Wegner machte deutlich, dass eine umfassende Aufgabenkritik noch ansteht. Alles müsse auf den Prüfstand. "Gute Verwaltung heißt auch, sich von Ballast zu befreien", so Wegner. Ausdrücklich dankte der CDU-Politiker den Oppositionsfraktionen von Grünen und Linken, mit denen gemeinsam das Reformwerk in einem fast zweijährigen Prozess erarbeitet worden war.

Der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner (SPD) hat die angestrebte Verwaltungsreform als wichtigen Schritt bezeichnet, um die Stadt zukunftsfähig zu machen. Die Reform sei "ein echter Gamechanger", der das "Behörden-Ping-Pong" der Berliner Verwaltung beenden könne, sagte Wegner in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus am Donnerstag.

Weniger Behörden-Pingpong zwischen Senat und Bezirk, nichts Geringeres ist das Ziel der am Dienstag verabschiedeten Verwaltungsreform. Ab 2026 soll sie in Kraft treten.

Für die Grünen mahnte Fraktionschef Werner Graf an, in den parlamentarischen Beratungen weiter an guten Lösungen zu arbeiten und "parteipolitische Spielchen beiseite zu legen". Graf machte deutlich, dass seine Fraktion noch Redebedarf bei der geplanten Einigungsstelle hat. Sie soll künftig bei Konflikten zwischen Senat und Bezirken vermitteln und entscheiden.

Außerdem müssten im weiteren Prozess noch über 4.000 Verwaltungsaufgaben klar verteilt werden. Dabei sei wichtig, dass die Ebene, die Leistungen erbringe, dafür auch die finanziellen Mittel erhalte. Das "Hausaufgabenheft" sei noch ziemlich voll, so Graf. "Also packen wir's an!" Ausdrücklich bedankte sich Graf beim Regierenden Bürgermeister und seiner Digitalisierungs-Staatssekretärin Martina Klement dafür, wie sie den Reformprozess gestaltet hätten.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh stufte die Verwaltungsreform als einen "großen Wurf" ein, schränkte aber ein: "Es ist Sorgfalt geboten, denn es sind noch einige zentrale Fragen zu klären." Konkreter wurde Saleh an der Stelle nicht. Bekannt ist aber, dass es in Teilen der SPD verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Er gehe davon aus, dass unter Umständen auch Gutachten im parlamentarischen Beratungsprozess erforderlich seien, erklärte der Fraktionschef.