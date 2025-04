Die geplante Verwaltungsreform in Berlin soll am Dienstag einen wichtigen Schritt vorankommen. Der Senat will ein Gesetzespaket und Verfassungsänderungen zur Umsetzung beschließen. Die Reform zählt zu den zentralen Vorhaben der schwarz-roten Koalition in dieser Legislaturperiode.

Nach dem Senatsbeschluss beginnen die Beratungen im Abgeordnetenhaus. Dort soll die Reform noch vor der Sommerpause endgültig beschlossen werden und dann Anfang 2026 in Kraft treten.

Um das Vorhaben im Abgeordnetenhaus zu beschließen, sind auch Stimmen der Opposition nötig, weil die Landesverfassung geändert werden soll. Linke und Grüne haben bereits Verbesserungsbedarf angemeldet. Sie kritisieren unter anderem, dass der Senat in allen Belangen das letzte Wort haben soll.