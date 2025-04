Verwundert Berlin Dienstag, 15.04.2025 | 15:00 Uhr

Es gibt sicher vieles an der SPD-Politik an an so manchem Politiker zu kritisieren. Aber dieser Fall sieht doch schon extrem nach einer Hexenjagd aus! Er hatte die Kenntnis, dass er die Prüfungen bestanden hat, damit hat er den Abschluss faktisch in der Tasche gehabt. Dass man sich hier an einer reinen Formalie aufhängt, dass er ja noch nicht das Zeugnis in Papierform in der Hand hatte, ist einfach nur unnötig. Es gab schließlich nichts, weshalb man ihm dieses Papier noch hätte verweigern können, es ging nur um die Versandzeit, die organisatorisch schon mal was länger dauern kann. Ein Unding, dass sich die Justiz überhaupt mit so was beschäftigen muss.