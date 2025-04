Wegen Lehrermangels sind in Brandenburg in den ersten sechs Monaten des laufenden Schuljahres bereits rund 152.000 Stunden oder 2,23 Prozent des geplanten Schulunterrichts ersatzlos ausgefallen. Das waren 18.000 Stunden weniger als im ersten Halbjahr 2023/24, in dem der Ausfall 2,5 Prozent betrug. Das geht aus Antwort des Bildungsministeriums in Potsdam auf Anfragen aus der AfD-Landtagsfraktion her.

Damit hat Brandenburg beim Unterrichtsausfall noch immer nicht das Vor-Corona-Niveau von 1,8 Prozent des ersatzlosen Stundenausfalls vom ersten Halbjahr 2019/2020 erreicht. Laut Ministerium ist der Unterrichtsausfall jedoch kein flächendeckendes Problem in Brandenburg.

Unbestreitbar aber gebe es an einzelnen Schulen sowie durch die Häufung von Langzeiterkrankungen und wegen des Mangels an fachlichem Ersatz einen "erheblich über dem Durchschnitt liegenden Vertretungsbedarf", hieß es vom Ministerium. Erhoben wurden die Daten an Grund-, Ober- und Gesamtschulen sowie an Gymnasien und Förderschulen.