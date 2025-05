Interview | Historiker über Flaggenhissung am 2. Mai 1945 - "Es ist sicherlich das berühmteste manipulierte Foto der Weltgeschichte"

Ein Rotarmist hisst eine Sowjetflagge auf dem Reichstag vor dem zerstörten Berlin: Das ikonische Foto vom 2. Mai 1945 symbolisiert den Sieg über Nazideutschland. Obwohl das Bild gestellt war, liegt ihm eine tiefe Wahrheit zugrunde, sagt Historiker Hanno Hochmuth.

rbb|24: Herr Hochmuth, vor 80 Jahren, am 2. Mai 1945 fotografierte der sowjetische Kriegsfotograf Jewgeni Chaldej das Ende der Kämpfe um Berlin. Das Foto ist ein Symbol für das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie spontan war die Aufnahme? Dr. Hanno Hochmuth: Eigentlich war dieses Foto sowohl viel zu spät als auch viel zu früh. Denn die eigentliche Erstürmung des Reichstags hat anderthalb Tage früher in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai stattgefunden. Das Gebäude war sehr umkämpft, da wurde geschossen, außerdem war es dunkel. Damals konnte man Dunkelheit noch nicht gut festhalten, zumal Heckenschützen genau gewusst hätten, wo jemand ist, wenn es geblitzt hätte. Andererseits war es viel zu früh, weil der Krieg in Europa noch weiter ging. Erst eine Woche später war er mit den Kapitulationen in Reims am 7. Mai beziehungsweise mit der Kapitulation in Berlin-Karlshorst am 8. Mai zu Ende, wobei in Russland immer der 9. Mai gefeiert wird, weil es in Moskau schon nach Mitternacht war.

Zur Person Petra Koßmann Historiker - Dr. Hanno Hochmuth Hanno Hochmuth (*1977 in Berlin) ist Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Er forscht zur Zeitgeschichte Berlins im 20. Jahrhundert und lehrt an der Freien Universität. Zuletzt hat er 2024 das Buch "Berlin. Das Rom der Zeitgeschichte" veröffentlicht.

Warum wurde das Foto auf dem Reichstag gemacht? Das ist ganz interessant. Eigentlich ist das Foto nur eines einer ganzen Reihe von Fotos, die Chaldej an diesem Tag an wichtigen Orten der Stadt aufgenommen hat. Er stand auf dem Brandenburger Tor und er fotografierte auch eindrucksvoll auf dem Flughafen Tempelhof, wo früher ein riesiger bronzener Nazi-Adler auf der Empfangshalle prangte. An allen Orten sieht man Rotarmisten, die die rote Flagge über Berlin hissen. Aber kein Foto ist so berühmt wie das auf dem Reichstag. Ich glaube, das hat zwei Gründe, warum die anderen Fotos vergessen wurden. Das eine ist ästhetischer Natur. Das auf dem Reichstag ist einfach dynamischer, wesentlich besser inszeniert und viel ansprechender als etwa das Foto an der völlig zerschossenen Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Zum anderen hat der Reichstag als Gebäude für die Rote Armee und insbesondere für Stalin eine ganz große Symbolkraft. Denn hier fand am 27. Februar 1933 der Reichstagsbrand statt. Die Nazis beschuldigten damals die Kommunisten allgemein, den in Brand gesteckt zu haben. Für Stalin begann damit die Verfolgung des Kommunismus, der Roten. Das Foto zeigt, wie die Roten Hitler das Handwerk legen. Das heißt, sie kehren zu den Ursprüngen der Verfolgung zurück. Dabei spielte der Reichstag ab dem Ermächtigungsgesetz im März 1933 keine Rolle mehr.

Woher kam die Flagge? Manche Quellen sprechen davon, dass sie direkt aus Moskau geliefert wurde. Nach anderen Aussagen hat sie Chaldej selbst gebastelt... Ich glaube, das ist ganz schwierig zu bestimmen. Unklar ist bis heute, welche die Original-Flagge war. Man weiß nur: Die, die heute in Moskau ausgestellt ist, ist es nicht. Denn die sieht ganz anders aus. Auch welcher Rotarmist sie geschwenkt hat, ist unklar. Denn neun verschiedene Männer reklamierten später für sich, es gewesen zu sein. Chaldej selbst sagt in einem Selbstzeugnis aus den 1990er Jahren, er hätte die Flagge unter seiner Uniform getragen und oben auf dem Reichstag eine Stange gefunden. Dafür sieht sie eigentlich zu professionell aus, das ist keine notdürftig aufgezogene Flagge. Aber das führt uns zur Inszenierung und Manipulierung des Bildes, was sich durch das ganze Foto durchzieht.

Was wurde denn alles auf dem Foto inszeniert? Das Bild ist retuschiert worden. Zum einen sieht man über dem schemenhaft erkennbaren Brandenburger Tor Rauchschwaden. Aber das Foto ist ja aufgenommen worden, als die Kampfhandlungen in Berlin bereits eingestellt gewesen sind. Man wollte damit zeigen, dass das Foto noch während der Kampfhandlungen gemacht wurde. Außerdem ist direkt dort, wo ungefähr der Rauch ist, die Reichskanzlei gewesen, darunter der Führerbunker. Also das Herz der NS-Diktatur. Das finde ich ein ganz interessantes Detail: Die Rauchschwaden steigen nicht irgendwo auf, sondern direkt dort. Noch berühmter ist eine andere Retuschierung: Der Soldat, der den Fahnenhisser beim waghalsigen Vortreten von unten abstützt, trägt auf den meisten Fotos des 36er-Films, der in Chaldejs Privatarchiv erhalten worden ist, mehrere Uhren an beiden Handgelenken. Chaldej erzählte später, dass er die Fotos gleich am nächsten Tag zur großen sowjetischen Nachrichtenagentur TASS (russ. TACC, Anm. d. Red.) gebracht hat. Ein Bildredakteur habe sofort gesagt, dass das nicht gehe. Denn man sehe deutlich, dass der Soldat geplündert habe, weil er mehr als eine Armbanduhr trägt. Und schon der Bildredakteur in Moskau wusste, dass so ein kleines Zeichen einen schlechten Eindruck bei der Veröffentlichung machen würde.

Als der Krieg in Berlin plötzlich zu Ende war

Bild: imago images Der Kampf um Berlin ist die letzte große Kampfhandlung des Zweiten Weltkriegs. 2,5 Millionen Soldaten bringen die Sowjets in Stellung. Ihnen gegenüber stehen etwa eine Million deutsche Soldaten, darunter Reste von Wehrmachtsarmeen, SS und der Volkssturm. Vom 16. April bis zum 2. Mai 1945 dauern die Kämpfe an.

Bild: dpa/Fine Art Images Die Schlacht an den Seelower Höhen im April 1945 eröffnet den Angriff auf Berlin. In vier Tagen, vom 16.- 19. April 1945, sterben nahe der brandenburgischen Stadt Seelow fast 50.000 Menschen: 33.000 sowjetische und 12.000 deutsche Soldaten.

Bild: imago images/Knorring Dann rückt die Rote Armee nach Berlin vor. Fast zwei Millionen im zerstörten Berlin verbliebene und von täglichen Luft- und Artillerieangriffen zermürbte Einwohner suchen während der Kämpfe in Kellern und Bunkern Schutz.

Bild: dpa/GERMAN DOCUMENTARY FILM Adolf Hitler verleiht währenddessen noch Orden an halbwüchsige Jungen. In in den letzten Kriegstagen werden auf seinen Befehl ungezählte Zivilisten und Soldaten von Einsatzkommandos der Waffen-SS erschossen, wenn sie in Verdacht stehen, die deutsche Widerstandskraft zu schwächen.

Bild: imago images Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain: Durch verlustreiche Straßenkämpfe gelingt es den Rotarmisten, ins Stadtzentrum vorzudringen.

Bild: akg-images Mit Panzern rücken sowjetische Truppen am 30. April 1945 immer näher zum Reichstag vor.

Bild: akg-images Die sowjetische Armee stürmt den Reichstag. Wenige hundert Meter entfernt begeht Hitler in seinem Bunker Suizid.

Bild: dpa/Wladimir Grebnew Ein Rotarmist hisst die sowjetische Fahne auf dem Reichstag.

Bild: dpa/akg-images Das Viertel rund um die Gedächtniskirche: In Charlottenburg wird am 1. Mai erbittert weiter gekämpft.

Bild: imago images/United Archives International Berlin ist zerbombt. Doch Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter und Gauleiter von Berlin, hatte sich geweigert, eine Kapitulation zu unterschreiben. Am 1. Mai 1945 nimmt er sich gemeinsam mit seiner Frau das Leben. Zuvor ließen sie ihre sechs Kinder mit Zyankali ermorden.

Bild: dpa/arkivi Eine Rote-Armee-Einheit, die am 2. Mai das Haus des Rundfunks stürmt, findet das Gebäude völlig verlassen. Goebbels' Propagandafunk - in den letzten Tagen "Kampfsender Berlin" genannt - wurde nach dem Abzug der letzten deutschen Soldaten von Rundfunkangehörigen bereits am 1. Mai kurz nach 23 Uhr beendet.

Bild: imago images/United Archives In den frühen Morgenstunden des 2. Mai 1945 fordert Helmuth Weidling, General und ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereiches Berlin, die Soldaten auf, sofort den Kampf einzustellen. "Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten." Die Wehrmachtsverbände der Stadt kapitulieren.

Bild: picture alliance/akg-images/F.Escher Die sowjetische Armee ordnet am 2. Mai 1945 die Einstellung des Feuers an. Plötzlich gibt es keine Bomber mehr. "Diese Stille war das erste, was den Menschen auffiel, als sie am 2. Mai 1945 in Berlin ins Freie kamen. Nachdem sie tagelang in Kellern in großer Enge hatten zubringen müssen", beschreibt der Historiker Volker Ullrich die Situation. Die Schlacht um Berlin hat Hunderttausende Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet.

Bild: IMAGO / SNA Eine Großmutter, ihre Tochter und ihre Enkel schieben die wenigen gemeinsamen Habseligkeiten am 3. Mai durch die zerstörten Straßen der Stadt.

Bild: imago images/Kharbine-Tapabor Fünf Tage nach der Reichshauptstadt kapituliert auch die deutsche Wehrmacht: Am frühen Morgen des 7. Mai unterzeichnet Generaloberst Alfred Jodl, Chef des Wehrmachtsführungsstabes, die bedingungslose Kapitulation im Hauptquartier der westlichen alliierten Streitkräfte im französischen Reims. Die Kapitulation sollte am 8. Mai um 23:01 Uhr in Kraft treten.

Bild: picture alliance/akg-images Ratifiziert wurde die Urkunde am frühen Morgen des 9. Mai im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst von den den Oberbefehlshabern der einzelnen Teilstreitkräfte. Heute ist in dem Gebäude das deutsch-russische Museum untergebracht. Hier unterzeichnet Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel für das Oberkommando der Wehrmacht und das Heer. Es ist auch eine Machtdemonstration der UdSSR, den verhassten Kriegsgegner noch einmal an den Tisch zu zwingen. Der Krieg in Europa, den die Deutschen entfesselt haben, ist mit Keitels Unterschrift endgültig vorbei. Mehr als 60 Millionen Menschen hat er das Leben gekostet.

Bild: imago images/ITAR-TASS Ein sowjetischer Offizier verliest die Nachricht von der bedingungslosen Kapitulation in den Straßen Berlins.

Bild: picture alliance/akg-images Im Hintergrund werden Wehrmachtssoldaten in Berlin in Kriegsgefangenschaft abgefürt. Vorn stehen drei Jugendliche, die dem sogenannten "Volkssturm" angehörten - in Hitlers Wahn mussten auch Junge und Alte, kaum bewaffnet, in den letzten Kriegstagen helfen, die Hauptstadt zu verteidigen. Geschätzt mehr als 100.000 kamen dabei um oder werden bis heute vermisst.

Bild: imago images/CTK Photo Überlebende des KZ Theresienstadt kehren am 8.Mai 1945 zurück in ihren Heimatort Lidice im heutigen Tschechien - sie werden unter Tränen begrüßt. Mehr als sechs Millionen Menschen haben die Nazis in Konzentrationslagern und bei Massakern ermordet. Der präzise geplante, industrielle Massenmord an Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, Menschen mit Behinderung, politischen Gegnern ist bis heute in der Geschichte beispiellos. Besonders für die überlebenden NS-Opfer und ihre Angehörigen ist der 8.Mai der Tag der Befreiung. | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





































Ist es in der Geschichte öfter vorgekommen, dass Fotos verändert oder gestellt wurden? Es ist sicherlich das berühmteste manipulierte Foto der Weltgeschichte. Diese Retuschierfähigkeit ist wirklich erstaunlich. Das war in der stalinistischen Sowjetunion legendär. Man denke an die Gruppenfotos von Stalin und Mitgliedern seines Politbüros, auf denen immer einer nach dem anderen geschickt rausretuschiert wurde und dann fehlte. Aber inszenierte Fotos hat es auch überall auf der Welt gegeben. Und trotzdem liegt diesem Bild eine tiefere Wahrheit zugrunde. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Die Rote Armee hat mit zweieinhalb Millionen Soldaten, die Berlin erobert haben, den Nationalsozialismus zerschlagen. Das kommt in diesem Bild in einer höchst verdichteten Form zum Ausdruck, und wird nicht dadurch entwertet, dass wir heute wissen, wie dieses Bild inszeniert und manipuliert wurde.

Es war eine der größten Schlachten des gesamten Zweiten Weltkriegs. Ich möchte eine krasse Zahl in Erinnerung rufen: Bei der Schlacht um Berlin, beginnend mit den Seelower Höhen am 16. April bis zum 2. Mai 1945, sind 90.000 Sowjetsoldaten gestorben, 500.000 wurden verwundet. Nochmal etwa genauso viele Wehrmachtssoldaten sind in dieser Schlacht gefallen, mehrere Zehntausend Zivilisten auf deutscher Seite umgekommen. Und man schätzt, dass mehrere Tausend Menschen in dieser Zeit Selbstmord begangen haben. Der Tod war allgegenwärtig an diesem 2. Mai.

Jewgeni Chaldej gilt als einer der berühmtesten Kriegsfotograden des Zweiten Weltkriegs. Kann man an seinen Bildern seine politische Haltung ablesen oder war er ein Medium der Politik im Hintergrund? Ich würde eher sagen, dass er ein Medium der Politik im Hintergrund war. Er hat ja selbst sehr viel Krieg und Leid gesehen, er war an den zentralen Kriegsschauplätzen ab 1941. Auch schon in Budapest hatte er zuvor ähnliche Fotos gemacht, wie die Stadt erobert wurde. Er war also keinesfalls oppositionell zur sowjetischen Kriegsführung.

Wie ist er zum Kriegsfotografen geworden? Welche Struktur stand dahinter? Chaldej kam als Autodidakt zu dem Beruf. Er hatte nur vier Jahre Schulausbildung und hat dann selbst angefangen, Fotoapparate mit Linsen, Brillen und Objektiven zu bauen. Auf diese Art und Weise ist er zur TASS, der sowjetischen Nachrichtenagentur, gekommen. Es war in der Kriegsführung Standard, auch bei der deutschen Wehrmacht, dass man Kriegsberichterstatter und Kriegsfotografen in Propagandakompanien zur vordersten Frontlinie gebracht hat. Dieser Zweite Weltkrieg war ein starker Krieg der Bilder, wichtig für die Dokumentation wie auch für die Propaganda in der Heimat. Dabei wurden kein Leid und Verwundungen gezeigt, sondern eher die Heldenposen inszeniert. Das hatte auch technische Gründe: Im Zweiten Weltkrieg war es bereits viel einfacher als im Ersten Weltkrieg, Fotos mit der Handkamera zu machen. Die konnte man auch an die vorderste Front mitnehmen, musste dort kein Stativ mehr aufbauen und von oben seinen Kopf in eine Kamera reinstecken, wo man ein leichtes Ziel gewesen wäre, sondern konnte sozusagen aus der Deckung Fotografien machen.

Wie wird dieses Foto heute in Russland gesehen? Wie alle Bildikonen entfernen sich diese Bilder ja sehr, sehr von dem Ursprungsereignis und werden auch mit unterschiedlichen Interessen immer weiter produziert und eingesetzt. Meine Vermutung ist, dass dieses Bild jetzt im heutigen Russland eben auch eine sehr, sehr große Verwendung hat. So war es zumindest in der Sowjetunion, so war es auch noch in Russland nach 1991. Das ist mit ganz unterschiedlichen Interessen und Motiven verbunden.

Was würden Sie sagen – was ist die Bedeutung dieses ikonischen Bildes? Dass es das Ende des Zweiten Weltkriegs darstellt. So wie es inszeniert worden ist, zeigt es auch die historische Bedeutung dieses Moments, die Befreiung vom Nationalsozialismus. Das zweite ist, dass wir mit historischen Fotografien sehr vorsichtig umgehen müssen und dass man immer ganz genau darauf schauen muss. Nichts auf diesen Fotos ist in der Regel so, wie die Wirklichkeit gewesen ist. Wir lernen also den kritischen Blick auf die historische Fotografie.

Vielen Dank für das Gespräch!

