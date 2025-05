Die AfD in Brandenburg geht wegen der Einstufung der Landespartei als "gesichert rechtsextrem" gegen das Innenministerium vor. Mit einer rechtlichen Abmahnung will der AfD-Landesverband erreichen, dass die vom Verfassungsschutz vorgenommene Neubewertung unwirksam wird.

Der AfD-Landesvorsitzende René Springer sagte: "Unsere Abmahnung macht klar: Diese Einstufung hat keine rechtliche Grundlage, ist politisch motiviert und ein eklatanter Verstoß gegen das Neutralitätsgebot des Staates."

Vergangene Woche hatte das Innenministerium die Hochstufung der AfD bekanntgegeben. Der Fall löst in Brandenburg Streit um das Vorgehen von Innenministerin Lange aus. Die SPD-Politikerin muss viel Kritik einstecken, nachdem sie Verfassungsschutzchef Jörg Müller überraschend entlassen hatte. Langes Begründung: Sie sei von Müller erst Wochen später über die fertig getroffene Einstufung informiert worden. Dies hätte aber unverzüglich geschehen müssen.

An der Darstellung Langes wurden in der vergangenen Woche Zweifel laut. Ihre SPD-Landtagsfraktion will am Dienstag weiter mit ihr darüber beraten.