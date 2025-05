Unaufgeregt und mit ruhigen Worten, erklärte Jansen den Abgeordneten, dass durch das Dublin-Zentrum die Zahl der in Eisenhüttenstadt vorübergehend lebenden Geflüchteten nicht gestiegen sei und auch nicht steigen werde. "Bezogen auf die Belegung in der Zentralen Ausländerbehörde ist das ein Nullsummenspiel", so Jansen.

Die vor zwei Monaten eröffnete Einrichtung dient der zentralen Unterbringung von Flüchtlingen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert oder über ein sicheres EU-Land nach Deutschland eingereist sind. In Eisenhüttenstadt soll die Rückführung der Geflüchteten vorbereitet werden. Im Moment sind in der Abschiebeeinrichtung nach Angaben von Olaf Jansen 33 Menschen registriert, von denen 15 untergetaucht sind.

Brandenburg will mit der Einrichtung eines sogenannten Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt schneller einen Teil der Geflüchteten an andere Staaten zurückführen. Im Dublin-Zentrum stehen ihnen weniger Rechte zu als anderen Asylbewerbern. Von Andreas B. Hewel

Die Praxis in Eisenhüttenstadt steht der Ankündigung der Brandenburger Innenministerin Katrin Lange (SPD) entgegen. Sie hatte im Februar, zur Unterzeichnung der Vereinbarung mit der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zur Eröffnung der Einrichtung, verkündet, dass die Asylsuchenden dort keine Asylbewerberleistungen, also auch kein Taschengeld, bekämen. Es gelte der Grundsatz "Bett, Brot und Seife."

Derweil hat Polen offenbar erstmals die Rücknahme von Asylbewerbern verweigert. Das schreibt der "Spiegel" . Demnach hat die Bundespolizei am Montag in Guben (Spree-Neiße) zwei junge Afghanen aufgegriffen, die über die polnische Grenze illegal nach Deutschland eingereist waren. Weil Polen die Rückführung der beiden Männer verweigerte, wurden sie in die Erstaufnahme nach Eisenhüttenstadt gebracht.

Jansen widersprach auf der Eisenhüttenstädter Stadtverordnetenversammlung auch einem Gerücht. Ein AfD-Abgeordneter gab an, dass es jüngst zu einer Messerstecherei und einem Polizeieinsatz in der ZABH gekommen sei. Laut Jansen habe sich lediglich jemand an einer kaputten Tasse geschnitten. Zwar gebe es auch Zwischenfälle, aber das sei normal in einer Einrichtung, in der viele Menschen zusammenleben, sagte der ZABH-Leiter weiter. Aber, so Jansen: "In der Erstaufnahme passiert weniger als im Fußballstadion."

In der ZABH in Eisenhüttenstadt sind nach Auskunft des Leiters derzeit etwa 850 der 2.500 Plätze belegt. Derzeit würden täglich etwa 15 bis 20 Personen registriert, in Spitzenzeiten seien das bis zu 150 gewesen. Jansen führt den Rückgang auf die verstärkten Grenzkontrollen zurück. In ganz Brandenburg gibt es rund 6.000 Plätze, nur ein Drittel davon ist derzeit belegt.

Eine neue Studie im Auftrag des grünen Europapolitikers Erik Marquardt bezweifelt allerdings die Wirksamkeit der Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Das Fazit der Forschenden: Diese lasse sich nicht nachweisen. Die Politik suggeriere, dass weniger Asylsuchende und mehr Zurückweisungen ein Zeichen für den Erfolg seien. Die Datenlage gebe das aber nicht her. Die Autorin und Autoren der Studie kritisieren, dass der Nutzen der Kontrollen in keinem Verhältnis zu den Kosten stehe.