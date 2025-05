Wie der Berliner Verfassungsschutz die AfD in der Bundeshauptstadt tatsächlich einschätzt, ist bislang nicht bekannt. Anders als in anderen Bundesländern darf die Sicherheitsbehörde hier nicht einmal öffentlich erklären, ob sie die Partei als Verdachtsfall beobachtet. Das Berliner Verfassungsschutzgesetz erlaubt die öffentliche Nennung von Verdachtsfällen nur, wenn die Verfassungsfeindlichkeit eindeutig nachgewiesen ist.

Der Bundesverfassungsschutz habe laut der bislang bekannt gewordenen Teile des vertraulichen Gutachtens vor allem Aussagen einzelner Funktionäre der AfD unter die Lupe genommen, so Brinker. "Die sind aus meiner Sicht von der Meinungsfreiheit gedeckt." Zwar seien manche Aussagen "nicht immer appetitlich, auch überspitzt", aber aus Brinkers Sicht "bei weitem nicht rechtsextrem". Solche Zuschreibungen würden auch Wähler:innen der AfD diffamieren. Brinker kündigte an, rechtliche Schritte einzuleiten, sollte der Berliner AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden.

Berlins AfD-Chefin Kristin Brinker hätte allerdings auch gar nichts dagegen, wenn der hiesige Verfassungsschutz öffentlich Stellung beziehen würde. "Nur wenn ich weiß, was uns vorgeworfen wird, dann kann ich natürlich auch intern agieren und Probleme lösen, wenn denn welche da sind", so Brinker im rbb-Interview. Allerdings weist Brinker den Vorwurf, ihre Partei sei rechtsextrem, ohnehin pauschal zurück. "Das stimmt einfach nicht, diese Einordnung", sagt sie.

"Die tun immer so scheinheilig, aber in Wahrheit sind die genauso schlimm wie alle anderen auch", erwidert Grünen-Fraktionschef Werner Graf. Für ihn gibt es längst keinen Zweifel mehr, dass auch die Berliner AfD die Einstufung als rechtsextremistische Partei verdient habe. So sei etwa der neue innenpolitische Sprecher, Thorsten Weiß, ein Vertrauter des Thüringer Faschisten Björn Höcke, und Landeschefin Brinker sei nur mit Hilfe des extrem rechten Flügels ihrer Partei gewählt worden.

Auf den Berliner AfD-Landesverband lasse sich das Gutachten der Bundesbehörde nicht so einfach herunterbrechen, so Lehmann. Er verwies auf die geplante Reform des Verfassungsschutzgesetzes. Es soll der Berliner Sicherheitsbehörde die Möglichkeit geben, offen zu kommunizieren, welche Gruppierungen beobachtet werden und warum. Nach rbb-Informationen soll die Reform schon bald im Senat beschlossen und noch vor der Sommerpause im Parlament beraten werden. Er selbst aber sei überzeugt, dass die AfD insgesamt rechtsextrem ist: "Wie hat Hape Kerkeling so schön gesagt? Wenn man ein wenig Mist in ein Glas Wasser gibt, ist das ganze Wasser ungenießbar."

Bei Lehmanns Koalitionspartner CDU ist man da vorsichtiger. Deren Sprecher für Verfassungsschutz, Stephan Lenz, sieht bei der Berliner AfD durchaus andere Akteure als auf Bundesebene. Auch beim Thema Verbotsverfahren ist der gelernte Anwalt zurückhaltend. "Meines Erachtens lagen bislang die Voraussetzungen dafür nicht vor", so Lenz. Die Entscheidung, eine Partei – noch dazu die aktuell größte Oppositionspartei – zu verbieten, sei heikel. "Stellen Sie sich vor, es ist nicht erfolgreich", sagt Lenz. Auch Meinungen, die man nicht vertritt, müssten in einer Demokratie ihren Platz haben – sofern die Grenzen der Verfassung nicht verletzt werden. Allerdings könnte der Bericht des Bundesverfassungsschutzes durchaus die Grundlage sein, so Lenz, das im Fall der AfD neu zu bewerten.