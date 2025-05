Was im AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes über Berlin steht

Nicht alle dieser Personen werden mit eigenen Aussagen zitiert. Manche finden Eingang in das Gutachten, weil sie Posts anderer Parteimitglieder geteilt haben oder weil sie Führungsfunktionen in der inzwischen aufgelösten rechtsextremistischen Jugendorganisation der AfD, der Jungen Alternative, hatten.

Die Brandenburger AfD wehrt sich per Abmahnung juristisch gegen die Einstufung als "gesichert rechtsextrem" durch den Verfassungsschutz des Landes. Die Partei verlangt eine öffentliche Rücknahme der Bewertung bis zum 19. Mai.

Beatrix von Storch wird unter anderem mit der Aussage zitiert, der Europäische Gerichtshof wolle Europa "islamisieren". Der Verfassungsschutz sieht "antisemitische Chiffren", etwa wenn von Storch auf die "globale Finanzindustrie" schimpft. Auf Landesebene ist der Abgeordnete Gunnar Lindemann vielfach mit Zitaten aus den Sozialen Medien im Gutachten vertreten. In einem Post warnt er etwa vor einer "Umvolkung" in Deutschland durch Migration.

Auf Bundesebene sind im Gutachten vor allem Aussagen der Berliner Abgeordneten Beatrix von Storch und Gottfried Curio präsent. Der Verfassungsschutz wirft Curio unter Verweis auf verschiedene Zitate vor, er fordere in Deutschland eine "ethnische Abstammungsgemeinschaft", die "keinerlei Raum für die Einbürgerung von Menschen aus anderen Kulturen" lasse.

In einem anderen Post wertet er nach Ansicht des Verfassungsschutzes Migranten als Gruppe ab, wenn er über die "unkontrollierte Ausbreitung kulturfremder Spezies" in Europas Gesellschaften spricht und dabei den Vergleich zu "invasiven" Waschbären zieht. Der Bundesverfassungsschutz wirft Lindemann außerdem vor, er banalisiere die Judenverfolgung in der NS-Diktatur.

Auch der Abgeordnete Harald Laatsch wird mehrfach im Gutachten erwähnt. Unter anderem mit Verschwörungstheorien vom "Tiefen Staat" und dem Vorwurf, das Vorgehen der Bundesregierung gegen Reichsbürger sei ein "Staatsstreich".

Die Berliner Partei- und Fraktionschefin der AfD, Kristin Brinker, kommt in dem Gutachten nicht vor. Eine Anfrage des rbb mit der Bitte um eine Einschätzung des Gutachtens aus Berliner Sicht blieb zunächst unbeantwortet.