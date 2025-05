Rebecca Berlin Mittwoch, 28.05.2025 | 08:25 Uhr

Denke auch, dass es aus Sicherheitsgründen für ihn selbst vielleicht besser wäre, sich geheim und außerhalb der Stadt zu treffen.

Aber man ist wohl auch in Kriegszeiten ein Staatsgast. Mein höchster Respekt vor diesem Mann. An alle Meckernden, wir sind Alle seit Februar 22 in diesem Krieg, nur müssen wir (noch) nicht über Luftschutzkeller nachdenken. Was wäre die Alternative? Die Ukraine opfern, damit wir unsere Ruhe haben? Denkt hier ernsthaft jemand, dass Putin nur die Ukraine will? Wie naiv kann man sein? Er will die Grenzen von vor 1989. Und ehrlich, manchmal! will ich die auch, was unsere bessere Hälfte (Ostdeutschland) angeht (Ironie Off)