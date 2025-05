Die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat den von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) geplanten dreitägigen Schulstreik in der kommenden Woche scharf kritisiert. "Es ist bedauerlich, dass die GEW - wie bereits im Vorjahr - einen Streik während der zentralen Prüfungsphase plant", sagte die CDU-Politikerin. Der Zeitpunkt des Streiks lasse ein notwendiges Maß an Verantwortungsbewusstsein vermissen.

In den Zeitraum fallen auch die Abiturprüfungen in Französisch sowie die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA) in Mathematik. Laut Bildungsverwaltung sollen diese aber planmäßig stattfinden. Eltern von Schulkindern in Berlin müssen sich allerdings auf Einschränkungen beim Unterricht einstellen.

Der Berliner GEW-Vorsitzende Gökhan Akgün sagte bereits Anfang Mai im rbb, die Politik wolle nicht mit der Gewerkschaft reden. Man habe zwar versucht, konstruktiv das Gespräch zu suchen, ein Gesprächstermin mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sei aber kurzfristig abgesagt worden.