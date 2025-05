Gewerkschaft ruft ab Dienstag zu dreitägigem Warnstreik an Schulen auf

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft Schulbeschäftigte zu einem dreitägigen Warnstreik vom 13. bis 15. Mai auf. Das betrifft angestellte Lehrkräfte und auch Erzieher, Sozialpädagogen oder Schulpsychologen an Ganztagsschulen.

An Berliner Schulen soll ab Dienstag gestreikt werden.

Bildungssenatorin Günther-Wünsch kritisiert Schulstreik an Prüfungstagen

Dreitägiger Ausstand in Berlin

Die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch kritisierte den angekündigten Streik an den Schulen scharf. "Es ist bedauerlich, dass die GEW - wie bereits im Vorjahr - einen Streik während der zentralen Prüfungsphase plant", sagte die CDU-Politikerin. Der Zeitpunkt des Streiks lasse ein notwendiges Maß an Verantwortungsbewusstsein vermissen.

Abiturprüfungen in Französisch sowie die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA) in Mathematik fallen demnach in den Zeitraum. Wie die Bildungsverwaltung mitteilte, sollen dennoch alle Prüfungen stattfinden. Jedoch könne es zu Einschränkungen beim Unterricht kommen.