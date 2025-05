Die SPD-Abgenordnete Maja Wallstein, die seit 2021 für den Wahlkreis Cottbus - Spree-Neiße im Parlament sitzt, sagte dem rbb am Dienstag, die Lage sei "nicht witzig". Es gehe auch um die Außenwirkung und darum, dass die politischen Verhältnisse in Deutschland stabil sein sollten. Sie sei davon ausgegangen, dass Merz im ersten Wahlgang gewählt werde, auch wenn er nicht der Wunschkanzler der SPD sei. Für Politik und Demokratie seien aber Kompromisse wichtig. Wallstein sagte, es habe nicht an den Sozialdemokraten gelegen, dass die Wahl gescheitert sei.

Am Kabinettstisch des künftigen Kanzlers Merz wird mit Katherina Reiche auch eine Brandenburgerin sitzen. Hinter der ersten Bundeswirtschaftsministerin liegt eine ungewöhnliche Karriere, vor ihr ein Berg an Herausforderungen. Wofür steht sie? Von Hanno Christ

Isabelle Vandré (Linke), die über die Landesliste Brandenburg 2025 in den Bundestag gelangte, sprach von einem historischen Tag. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs sei der verfehlten Politik von Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil geschuldet, sagte sie dem rbb. Es sei überraschend, dass Merz nicht einmal in den Fraktionen von Union und SPD genügend Rückhalt habe. Sie erwarte, dass es jetzt eine klare Absage an den Rechtsruck innerhalb der Gesellschaft gibt. SPD und Union müssten jetzt aus diesem Wahlgang Rückschlüsse ziehen.

René Springer, AfD-Abgeordneter und seit 2024 Vorsitzender der Partei in Brandenburg, erklärte, es komme nun auf den zweiten Wahlgang an. Eine Regierung von SPD und Union sei aber nicht von Stabilität geprägt. Er könne sich vorstellen, dass es sehr viele Entscheidungen geben wird, die sehr schwierig würden. Wenn jedes Mal das Erpressungspotenzial der SPD mitschwinge, glaube er nicht, dass es das sei, was die Bürger wollen. Er rate Merz, seine Brandmauer endlich zu überwinden, um zu stabilen Verhältnissen in Deutschland zurückzukehren.