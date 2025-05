Reaktionen in Berlin und Brandenburg

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte am Freitag über die neue Einstufung informiert. Grund sei eine "die Menschenwürde missachtende, extremistische Prägung der Gesamtpartei", teilte der Verfassungsschutz mit. Bisher hatten die Behörden nur die Landesverbände in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt entsprechend bewertet. Auf Bundesebene galt die AfD bislang lediglich als rechtsextremer "Verdachtsfall".

Die Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextremistisch" durch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in Berlin und Brandenburg unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Vertreter der AfD kritisieren die Entscheidung - CDU, SPD und Grüne halten sie dagegen für nachvollziehbar.

Ein mehr als 1.000 Seiten dickes Gutachten des Verfassungsschutz bewertet Bundes-AfD als gesichert rechtsextrem. Bisher galt dies nur für drei Landesverbände. Vor allem ein Detail gab den Ausschlag. Die AfD kündigte juristische Schritte an.

Die Bundessprecher der AfD, Alice Weidel und Tino Chrupalla sprachen in einer Pressemitteilung von einem "schweren Schlag gegen die bundesdeutsche Demokratie". In aktuellen Umfragen führe die AfD als stärkste Kraft. Die Bundesregierung sei nur noch vier Tage im Amt. Zudem sei "die Einstufung als sog. 'Verdachtsfall' nicht rechtskräftig abgeschlossen", hieß es.

Trotzdem werde die AfD als Oppositionspartei nun kurz vor dem Regierungswechsel öffentlich diskreditiert und kriminalisiert, so Weidel und Chrupalla weiter. Der "damit verbundene, zielgerichtete Eingriff in den demokratischen Willensbildungsprozess" sei daher "erkennbar politisch motiviert". Die AfD werde sich dagegen weiter juristisch zur Wehr setzen, kündigten beide an.

Die Landes- und Fraktionsvorsitzende der Berliner AfD, Kristin Brinker, sagte, das Vorgehen des Verfassungsschutzes sei "hochgefährlich". Dies gebe es eigentlich nur in autoritären Systemen, "und es wirft die Frage nach dem Zustand der deutschen Demokratie auf."

Der Landesvorsitzende der AfD Brandenburg, René Springer, teilte mit, diese Entscheidung sei von einer abgewählten Bundesregierung auf den letzten Metern getroffen worden – "gestützt auf ein geheim gehaltenes Gutachten". Ein solcher Vorgang sei ein beispielloser Missbrauch staatlicher Macht und der Versuch, "die demokratische Konkurrenz mit geheimdienstlichen Mitteln auszuschalten", so Spinger weiter.