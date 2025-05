Vor dem Berliner Abgeordnetenhaus soll am Freitagnachmittag zum zweiten Mal ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr stattfinden.

Nach Grundgesetzänderung und Zustimmung des Bundesrats stehen auf einmal Milliarden für Investitionen in die Rüstung bereit. Industrie und Startups aus Berlin stellen um, um vom Rüstungspaket zu profitieren. Von Martin Küper und Efthymis Angeloudis

Feierliche Gelöbnisse legen die Rekruten in der Regel zum Ende ihrer dreimonatigen Grundausbildung ab. Bei dem Appell geloben sie, die Bundesrepublik und deren Werte zu verteidigen. Die meisten Gelöbnisse werden auf Kasernengeländen abgehalten. Hin und wieder finden sie auch an öffentlichen Orten statt.

CDU-Politikerin Seibeld erklärte gegenüber dem rbb, dass Deutschlands Soldaten in die Mitte der Gesellschaft gehörten. Schließlich sei die Bundeswehr eine Parlamentsarmee und Teil des demokratischen Systems.

Protest kommt - wie bereits im Vorjahr - von den Linken. Die kritisieren das Gelöbnis als "Beitrag zur Remilitarisierung der Gesellschaft". Das Einschwören auf Tugenden wie "Treue" und "Tapferkeit" passe zudem nicht zum Idealbild des kritisch denkenden Bürgers, hieß es. Dies gelte auch für Männer und Frauen in Bundeswehruniformen.

Die Links-Fraktion will auch in diesem Jahr dem Gelöbnis fernbleiben. Einige der Abgeordneten werden möglicherweise an einem Gegenprotest teilnehmen, zu dem die Linksjugend aufgerufen hat.