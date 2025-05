Er hatte wohl Ambitionen auf ein Bundesamt, doch in die neue Bundesregierung wurde er nicht berufen. Jetzt ist Joe Chialo (CDU) als Kultursenator in Berlin zurückgetreten.

Wagner, der dem Bezirksamt seit 2019 angehört, hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Der 57-Jährige arbeitet ehrenamtlich für das gemeinnützige Projekt "Jehi 'Or Jüdisches Bildungswerk für Demokratie - gegen Antisemitismus". Er ist dort einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern.

Ein "Kawod" genanntes Projekt dieses Trägers erhielt Wagner zufolge seit 2020 rund 60.000 Euro Fördermittel vom Bezirk. Bei dem Projekt geht es um Gewaltprävention und Respekt, junge Leute spielen gemeinsam Cricket.

"Ich war nicht an der Vergabe der Fördermittel beteiligt", sagte Wagner der dpa. An den Abstimmungen zur Bewilligung im Bezirksamt habe er - wie in solchen Fällen üblich - nicht teilgenommen. Er habe zuvor transparent gemacht, dass er für den Trägerverein tätig und in der Frage befangen sei.

Bis zur Neuwahl eines Nachfolgers vertritt Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) die Abteilung Jugend und Gesundheit kommissarisch, wie es am Abend aus der BVV hieß.