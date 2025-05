Die Stadt Berlin erinnert am Mittwoch mit einer Veranstaltung an den Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld. Anlass ist sein 90. Todestag. Hirschfeld ist einer der Wegbereiter der queeren Emanzipationsbewegung. Er verstarb am 14. Mai 1935 im französischen Nizza.

Berlin würdigt das Leben und Wirken von Hirschfeld und seinen Wegbegleitern in diesem Monat mit mehreren Aktionen.