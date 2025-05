Der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus erinnern am Mittwochvormittag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren und die Befreiung vom Nationalsozialismus. (Das rbb Fernsehen und rbb|24 übertragen ab ca. 10:55 Uhr live).

In Berlin ist Feiertag, in Brandenburg nicht: In der Region wird am 8. und 9. Mai des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht. Wegen Russlands Krieg in der Ukraine gelten teils besondere Polizeiauflagen. Außerdem sind bestimmte Gäste unerwünscht.

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa. Vertreter der Wehrmacht unterzeichneten in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 ein entsprechendes Dokument vor den Siegermächten USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion im Gebäude des heutigen Museums Berlin-Karlshorst.

Berlin erinnert an die historischen Ereignisse vor 80 Jahren mit einer Gedenkwoche, die am 2. Mai startete. Sie umfasst bis zum 11. Mai rund 100 Veranstaltungen. Darunter sind Ausstellungen, Diskussionsrunden, Kranzniederlegungen, Führungen und Konzerte. Einer der Höhepunkte ist am Donnerstagvormittag ein zentraler ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Dazu werden neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch die Spitzen der Verfassungsorgane erwartet.

Der eigentliche Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai wird in Berlin einmalig als gesetzlicher Feiertag begangen. An dem Tag soll das Brandenburger Tor von Sonnenuntergang bis Mitternacht in besonderer Weise angestrahlt werden: An dem Berliner Wahrzeichen soll der erste Satz des ersten Artikels aus dem Grundgesetz "Die Würde des Menschen ist unantastbar" zu lesen sein. Das teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit.