Neue Container-Dörfer in Berlin - Mehr als ein Drittel der geplanten Plätze für Geflüchtete ist nicht realisierbar

Do. 22.05.25 | 06:32 Uhr | Von Laurence Thio

16 neue Container-Dörfer für rund 6.100 Geflüchtete wollte der Berliner Senat bauen lassen. Auch, um die Notunterkunft in Tegel zu entlasten. Doch rund 2.500 der geplanten Plätze können nicht umgesetzt werden. Von Laurence Thio

Die Bauarbeiten in der Grünauer Straße im Bezirk Treptow-Köpenick sind in vollem Gange: Ein Container nach dem anderen wird angeliefert. Ein Kran hebt sie auf eine Brachfläche neben einer Kleingartenanlage. Hier soll in den nächsten Monaten eine Unterkunft für mehr als 300 Geflüchtete in 172 Containern aufgebaut werden. Es ist bislang die einzige Container-Unterkunft, die dieses Jahr fertig wird. Eigentlich sollten mal zehn in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Etwa 2.500 Plätze nicht realisierbar

Ursprünglich hatte der Senat 16 Container-Unterkünfte geplant, die über die ganze Stadt verteilt gebaut werden sollten. Aktuelle Zahlen des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (Laf) zeigen, dass von den ursprünglich vorgesehenen rund 6.130 Plätzen etwa 2.500 nicht realisiert werden können.

In vielen Unterkünften können nicht so viele Menschen aufgenommen werden, wie es ursprünglich geplant gewesen war. Rund 1.000 Plätze entfallen deshalb. Die Senatsverwaltung für Integration bewertet das als "übliche Anpassungen und Veränderungen in der Kapazität". 1.500 weitere Plätze entfallen, weil vier Unterkünfte doch nicht gebaut werden können. Es handelt sich um Standorte, die in der General-Pape-Straße, Klützer Straße, Eldenaer Straße und Cordesstraße angedacht worden waren. Die Gründe für die Bauabsagen sind divers: Mal scheiterte es daran, dass Grundstücke doch nicht mehr angeboten wurden; mal sperrte sich die Deutsche Bahn aus Sicherheitsgründen gegen Baustellen. Bei einem fünften Standort ist unsicher, ob dort Geflüchtete wohnen dürften: In Tegel Nord - auf dem ehemaligen Flughafengelände - sollte Platz für 500 Geflüchtete geschaffen werden.

Zusätzliche Container auf dem Tempelhofer Feld

Obwohl die Zahl der Geflüchteten, die in Berlin ankommen, deutlich zurückgegangen ist, gibt es weiterhin nicht ausreichend Platz für sie. Aziz Bozkurt (SPD), Staatssekretär für Migration, sagt dazu: "Das trifft auf ein System, das im Prinzip schon voll belegt ist. Wir haben ein System, wo Wohnraum fehlt." Um wegfallende Plätze zu kompensieren, sollen auf dem Tempelhofer Feld weitere 1.100 Plätze für Geflüchtete hinzu kommen. In Holzbauweise sollen dort Container-Unterkünfte aufgebaut werden. Der Senat will in zwei Wochen einen entsprechenden Beschluss fassen. Am Rand des Tempelhofer Felds leben bereits mehr als 2.000 Geflüchtete in Containern und Hangars. Es gibt Befürchtungen, dass das zu viel werden könnte. Elif Eralp, Sprecherin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, warnt davor, dass Tempelhof so zu einer Massenunterkunft mit teils inhumanen Zuständen werden könnte, wie es zuletzt in Tegel der Fall gewesen war: "Ich habe schon die Sorge, wenn das jetzt sehr stark ausgebaut wird, dass es da auch zu Situationen kommt, die Konflikte bergen, wo mangelnde Privatsphäre möglich ist. Deswegen müssen alle anderen Möglichkeiten ausgenutzt werden."

Regierende CDU gegen zusätzliche Erweiterungen

Auch in der CDU sieht man diese Gefahr, sollten weitere Container-Unterkünfte am Rand des Tempelhofer Felds gebaut werden. Dirk Stettner, Fraktionsvorsitzender der CDU im Abgeordnetenhaus, lehnt weitere Unterkünfte, über die bislang geplanten hinaus, ab: "Die Berliner brauchen keine einzige weitere Unterkunft im Stadtgebiet." Einig sind sich SPD, CDU und auch die Linke, dass geflüchtete Menschen in Berlin am besten in Wohnungen aufgehoben wären. Nur die fehlen stadtweit und der Neubau dauert Jahre. Bis dahin wird sich das Leben vieler Geflüchteter in Berlin im Container abspielen müssen.

Die geplanten Unterkünfte im Überblick: Standort geplante Inbetriebnahme korrigierte Inbetriebnahme Plätze geplant Plätze tatsächlich Cordestraße, Charlottenburg-Wilmersdorf Q4/2026 wird nicht gebaut 330 / Darßer Straße 101, Lichtenberg Q2/2025 Q1/2027 150 150 Darßer Straße 153, Lichtenberg Q4/2026 Q4/2027 620 376 Klützer Straße, Lichtenbger Q4/2025 wird nicht gebaut 510 / Storkower Straße, Lichtenberg Q2/2025 Q3/2026 310 316 Sangerhauser Weg, Neukölln Q2/2025 Q2/2026 450 352 Blankenburger Pflasterweg, Pankow Q4/2025 Q3/2026 500 504 Buchholzer Straße, Pankow Q4/2026 Q1/2027 500 512 Eldenaer Straße, Pankow Q2/2025 wird nicht gebaut 400 / Am Borsigturm, Reinickendorf Q4/2026 Q1/2027 210 208 Tegel Nord, Reinickendorf Q2/2025 Verfügbarkeit unklar 500 / Askanierring, Spandau Q2/2025 Q1/2027 500 272 Thielallee, Steglitz-Zehlendorf Q2/2025 Q2/2026 260 232 General-Pape-Straße, Tempelhof-Schöneberg Q4/2026 wird nicht gebaut 240 / Fürstenwalder Straße, Treptow-Köpenick Q4/2026 Q1/2017 500 360 Grünauer Straße, Treptow-Köpenick Q1/2025 Q3/2025 150 342 Gesamt 6.130 3.624

