Videoüberwachung an Kotti-Wache laut Datenschutzbeauftragter rechtswidrig

Kottbusser Tor in Berlin

Weniger Kriminalität, mehr Sicherheit: Dafür soll die Wache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg sorgen. Die dort eingesetzte Videoüberwachung ist nach Ansicht der Datenschutzbeauftragten unzulässig - sie schränke die Rechte von Passanten ein.

Die Polizei habe bislang "nicht ausreichend geprüft, ob die Sicherheit der Wache durch mildere Mittel" sichergestellt werden kann, etwa durch bauliche Maßnahmen oder mehr Personal. Kamp sagte weiter, dass dies nun geschehen müsse. Die Rechte von Passanten am Kottbusser Tor würden andernfalls unverhältnismäßig eingeschränkt.

Sie kritisierte vor allem, dass die Kameras den Eingangsbereich auf der Fußgängerterrasse vor der Wache erfassten. Dort befinden sich neben der Wache auch soziale Beratungsangebote. "Den Hilfesuchenden muss ermöglicht werden, diese Angebote wahrzunehmen, ohne dass sie dabei gezwungen sind, sich der Videoüberwachung auszusetzen", so Kamp.

Die Videoüberwachung der neuen Polizeiwache am Kottbusser Tor verstößt nach Auffassung der Berliner Datenschutzbeauftragten Maike Kamp gegen den Datenschutz. Das teilte Kamp am Montag im Rahmen der Vorstellung ihres Jahresberichts für 2024 mit.

In Brandenburg gab es im vergangenen Jahr so viele Datenschutz-Beschwerden wie seit langem nicht. Unter anderem kritisieren Datenschützer den Einsatz eines Gesichtserkennungs-Sytems. Es gehe um Gesichter tausender Unbeteiligter.

Es habe vorab auch keine ausreichende Prüfung der rechtlichen Grundlagen stattgefunden, so die Datenschutzbeauftragte. Die gleiche Software wurde auch bei Ermittlungen in Brandenburg und Sachsen eingesetzt.

Demnach hatten Ermittler bei der Verfolgung einer mutmaßlichen Diebesbande Verdächtige mit versteckten Kameras gefilmt und mit Hilfe der Software identifiziert. Kamp kritisierte, dass dabei auch eine Vielzahl unverdächtiger Personen betroffen gewesen seien. "Die anschließende Prüfung ergab, dass die zugrundeliegende Rechtsgrundlage weder speziell den Einsatz solcher Systeme regelt noch die verfassungsrechtlichen Anforderungen erfüllt", so Kamp weiter.

Die Zahl der Eingaben von Bürgern bei der Datenschutzbeauftragten erreichte 2024 einen neuen Höchststand, wie Kamp mitteilte. In insgesamt 6.063 Fällen hätten sich Menschen mit Beschwerden oder Beratungsanfragen an die Behörde gewandt. Demnach wurden 1.129 Datenpannen gemeldet - das sind mehr als drei pro Tag. Die Behörde habe demnach 104 Verwarnungen und 164 Geldbußen in Höhe von insgesamt 80.190 Euro erlassen.