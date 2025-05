Kritik an schwarz-roter Koalition - Berliner Linke peilt Rotes Rathaus an

Sa. 17.05.25 | 14:27 Uhr

picture alliance/dpa/Christophe Gateau Audio: Radioeins | 17.05.2025 | Sebastian Schöbel | Bild: picture alliance/dpa/Christophe Gateau

Die Berliner Linke will nach ihrem Erfolg bei der Bundestagswahl auch bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2026 stärkste Kraft werden. "Wir denken diese Stadt noch einmal neu, und dafür werden wir sie nicht der CDU überlassen", sagte der Landesvorsitzende Maximilian Schirmer am Samstag auf einem Parteitag in Lichtenberg. "Wir nehmen den Kampf jetzt auf und wir werden auch bei der nächsten Wahl stärkste Kraft", so Schirmer weiter. Berlin habe Besseres verdient als die seit 2023 regierende schwarz-rote Koalition des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU). Schirmer sprach von einer "Zerstörungskoalition". Die Stadt werde "systematisch gegen die Wand gefahren, und die Stimmung in dieser Stadt befindet sich irgendwo zwischen Siedepunkt und Resignation."

picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt Landesparteitag der Berliner Linke - Neue Visionen und alte Sorgen Nach dem starken Abschneiden bei der Bundestagswahl hat die Berliner Linke das nächste Ziel vor Augen: 2026 das Rote Rathaus zu erobern. Der Parteitag am Wochenende wird aber auch von einer neuerlichen Antisemitismusdebatte überschattet. Von Sebastian Schöbel

Linke strebt "rote Metropole" an

Armut nehme zu, die Obdachlosigkeit sei flächendeckend, führte Schirmer aus. In der Wohnungs- und Mietenpolitik versage der Senat, betreibe zudem sozialen Kahlschlag. Folge seien Frust und Politikverdrossenheit. Die Linke übte auch scharfe Kritik an den bereits beschlossenen und noch geplanten Haushaltskürzungen des schwarz-roten Senats. Diese würden vor allem zu Lasten sozialer Projekte und damit der Schwächsten in Berlin gehen. Die scheidende Berliner Landeschefin Franziska Brychcy warf CDU und SPD vor, dass sie keine weiteren Kredite aufnehmen wollen, um die Einsparungen abzufedern, obwohl das die Schuldenbremse möglich mache. Nun aber werde ein "Kahlschlag" in der sozialen Infrastruktur angerichtet, außerdem spare die Koalition die Lehrkräfteausbildung und die Kultur kaputt. "Schwarz-Rot macht unsere Stadt vorsätzliches kaputt", sagte Brychcy.

Kritik an der SPD

Brychcy kritisierte vor allem auch die SPD. Die habe sich zwar für ein Stopp weiterer Privatisierungen ausgesprochen, doch nun sei genau das für Teile der Theaterlandschaft im Gespräch. "Mehr als heiße Luft hat die SPD nicht anzubieten", so Brychcy. Derweil versuche die CDU, das kostenfreie Schulessen in Berlin abzuschaffen und die Zahl der Sonderpädagogikstunden an Schulen zu verringern. "Die CDU-Bildungssenatorin macht damit Klassenpolitik zu Lasten der Kinder mit Förderbedarf, und das ist ein Skandal." Die Linke setze dieser Politik ihre Vision einer "roten Metropole" entgegen, so Schirmer. "Wir gehen jetzt flächendeckend in die Kieze." Seine Partei biete den Menschen dort konkrete Hilfestellungen, organisiere etwa Sozial- oder Mieterberatungen oder Tafeln. "Nicht die anderen Parteien sind unser Bezugspunkt, sondern die Menschen in dieser Stadt", erklärte Schirmer.

Picture Alliance/Eventpress Jeremy Knowles Politikwissenschaftler zum Erfolg der Linkspartei - "Die Klientel der Linken hat sich vollständig geändert" Die Linke ist zurück – und das überraschend stark. Junge Wähler strömen zur Partei, während alte Streitigkeiten verschwinden. Ist das eine Trendwende oder nur ein kurzzeitiger Protest gegen die AfD, die besonders in Brandenburg immer stärker wird?

Doppelspitze wird gewählt

Die Berliner Linke wählt auf dem Parteitag am späten Nachmittag eine neue Doppelspitze. Der bisherige Vorsitzende Schirmer, der aus Pankow kommt, tritt gemeinsam mit Kerstin Wolter an, der Linke-Bezirksvorsitzenden in Friedrichshain-Kreuzberg. Gegenkandidaturen liegen bislang nicht vor. Seit Mai 2023 führt der Bezirkspolitiker Schirmer, der auch Bundesvize der Linken ist, die Partei gemeinsam mit Brychcy. Diese kandidiert nicht wieder für den Landesvorsitz und will sich auf ihre Rolle als bildungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus konzentrieren.