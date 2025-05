Do. 15.05.25 | 15:20 Uhr

Der Berliner Senat hat dem Bezirk Mitte das Geld für sein Modellprojekt "Kiezblocks in Mitte" gestrichen und ihn aufgefordert das Projekt und alle Planungen zu beenden. Das teilte die Verkehrsverwaltung in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit.