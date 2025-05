Die bisherige Berliner Kulturstaatssekretärin Sarah Wedl-Wilson wird neue Kultursenatorin in der Hauptstadt. Das teilte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) im Roten Rathaus am Montag mit. Wegner sagte über Wedl-Wilson, sie kenne die Herausforderungen in der Berliner Kultur. "Wir wollen die hohe Qualität der Kultureinrichtungen erhalten", betonte er.

Wedl-Wilson spielte bereits in den vergangenen Monaten eine wichtige Rolle bei dem von Berlins Regierendem Bürgermeister ins Leben gerufenen Kulturdialog. Im Gespräch mit Vertretern der Kulturszene wird dort über Einsparmöglichkeiten in der Kulturszene der Hauptstadt geredet.



Anders als ihr Vorgänger hat Wedl-Wilson kein CDU-Parteibuch. Die 1969 in Großbritannien geborene langjährige Kulturmanagerin hat aber nicht nur Erfahrung in der Kulturverwaltung. Sie gilt auch als langjährige Kennerin der Berliner Kulturszene. Vor ihrem Wechsel in die Kulturverwaltung nach dem Start des schwarz-roten Senats Ende April 2023 war sie unter anderem mehrere Jahre Rektorin der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler.