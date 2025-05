Mieter in Neuköllner Wohnhaus vor Verdrängung geschützt

Die Mieter des Wohnhauses "RichiBrauni" in Neukölln können bleiben. Der Bezirk hat eine entsprechende Vereinbarung mit dem Käufer des Hauses unterzeichnet - ein Präzendenzfall im Rahmen des Vorkaufsrechts. Dieses könnte bald reformiert werden.

In Rixdorf in Neukölln geht ein Vorkaufsrechtsverfahren zu Ende - mit positivem Ausgang für die Mieterinnen und Mieter.

Für das Wohnhaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Richardstraße - von den Bewohnern "RichiBrauni" genannt - wurde am Mittwoch eine Abwendungsvereinbarung zwischen dem Bezirk Neukölln und dem Käufer unterzeichnet. Damit ist der Bezirk von seinem Vorkaufsrecht zurückgetreten. Der Käufer wiederum hat sich dazu verpflichtet, etwa auf Umwandlung in Eigentumswohnungen und auf befristete möblierte Vermietung zu verzichten.

Das Vorkaufsrechtsverfahren wurde nicht nur wegen Mängeln und Missständen am Haus durchgeführt, sondern erstmals auch wegen illegal durchgeführter Wohnungssanierungen, wie das Bezirksamt Neukölln mitteilte. Das soll dem Bezirk den rechtlichen Spielraum gegeben haben, ein Vorkaufsverfahren einzuleiten.