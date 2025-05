Zivilrecht nach BGB Berlin Mittwoch, 28.05.2025 | 11:32 Uhr

Laut der Klage seien stundenlang Zugänge zu dem Gebäude versperrt gewesen, so dass andere Mieter nicht in das Gebäude gelangen konnten.

So ein Abschnitt im Artikel.

Wenn ich eine Halle, ein Gebäude oder ein Teil eines Gebäudes Miete, auf Dauer, für einen Zeitraum oder für eine Veranstaltung, dann ist klar welche Fläche, welche Flächen das Sind.

Jetzt andere Nutzerinnen und Nutzer, sei es die GmbH, sei es die private Person, von deren Recht, der Nutzung, auszuschließen, stellt einen Verstoß des Vertrages vor.

Es gerechtfertigt dieses Schritt, der Kündigung und Klage.



Ich stehe jetzt vor der Frage, ob nicht selbsternannte, im vorauseilenden Gehorsam, glauben, für die Partei tätig zu werden.

Ob, und wie schnell neue Räume gefunden werden, zeigt sich. Die Partei hat viele Freunde, dann bauen wir schnell einmal eine neue Parteizentrale. Ob die Finanzierung dann in EUR lautet oder in Schweitzer Franken, us Dollar oder einer anderen bekannten Währung, könnte auch eine Frage sein.