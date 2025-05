Pläne der Task-Force - Senat will Geflüchteten-Unterkunft Tegel länger und anders nutzen

Die größte Geflüchteten-Unterkunft Deutschlands in Berlin-Tegel soll erhalten bleiben. Über die Pläne berät am Dienstag die zuständige Task-Force des Senats. Es soll jedoch deutlich weniger Plätze geben - und auch neue Aufgaben sind im Gespräch.



Die Geflüchteten-Unterkunft in Berlin-Tegel soll für weitere fünf Jahre erhalten bleiben, allerdings kleiner und mit geänderten Aufgaben. Wie der rbb erfuhr, will die zuständige Task-Force des Senats am Dienstag entsprechende Pläne auf den Weg bringen. Zuerst berichtete der "Tagesspiegel" [Bezahlinhalt]. Bislang ist die Nutzung der Unterkunft lediglich bis Ende 2025 beschlossen. Nach rbb-Informationen soll aus der Notunterkunft ab 2026 ein Registrierzentrum für alle ankommenden Flüchtlinge werden. Denn dann wird das bisherige Asyl-Ankunftszentrum in Reinickendorf wegen Sanierung für einige Jahre geschlossen.

Deutlich weniger Plätze - genaue Untgerbringung noch unklar

Um Geflüchtete während der Registrierung kurzzeitig unterzubringen, sind in Tegel in Zukunft maximal 2.600 Plätze geplant. Nach den neuesten Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) sind in der Notunterkunft zurzeit 2.927 Menschen untergebracht, davon 2.421 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und 506 Asylsuchende. Weniger als 3.000 Menschen in Tegel gab es zuletzt im November 2022. Aktuell hat die Unterkunft eine Kapazität von 7.000 Menschen. Ob die Unterbringung dann weiterhin in Zelten stattfinden wird oder in Containern, ist offenbar noch nicht entschieden. Ziel ist es, dass die Menschen dort nicht länger als ein paar Tage verbleiben. Laut dem ab Sommer 2026 geplanten Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) sollen alle nach Berlin verteilten Asylsuchenden und Geflüchteten innerhalb von 72 Stunden den GEAS-Screening-Prozess durchlaufen. Dazu gehören unter anderem Identifizierung sowie Gesundheits- und Sicherheitskontrollen.

Plätze für Geflüchtete, die abgeschoben werden sollen

Nach rbb-Informationen soll es im neuen Zentrum auch Plätze für Geflüchtete geben, bei denen klar ist, dass sie abgeschoben werden. Eine formale Abschiebehaft wäre das nicht, erfuhr der rbb aus der Task-Force, weil die Menschen nicht eingesperrt würden. Sie würden aber die Auflage bekommen, das Gelände nicht zu verlassen. Überprüft werden könnte das mit elektronischen Chips. Vorbild könnte das Rückführungszentrum in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) sein, das im Frühjahr eröffnet wurde. Bei einer Einigung innerhalb der Task-Force am Dienstag könnte der Senat die Pläne dann in der kommenden Woche verabschieden. Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe will am Dienstagmittag über die Geflüchtetenunterbringung bei einer Pressekonferenz sprechen.

Angewachsen zur größten Notunterkunft Deutschlands

Ursprünglich sollten die Gebäude auf dem ehemaligen Berliner Flughafen als Drehkreuz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dienen. Die Menschen sollten hier ankommen und dann weiterverteilt werden. Sehr schnell aber wurde klar: Für die hohe Zahl an Geflüchteten gibt es nicht genug andere Plätze. Tegel wuchs so zur größten Notunterkunft Deutschlands. Viele Ukraine-Flüchtlinge sind monatelang dort, manche jahrelang. Inzwischen sind in Tegel auch Asylbewerber untergebracht.



