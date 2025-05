Perseus Samstag, 24.05.2025 | 15:20 Uhr

"Die SPD ist seit Jahrzehnten für die Wohnungspolitik im Bund und in Berlin verantwortlich -"



Ja und nein. In Berlin, ja. Das soziale in sPD fällt der sPD aber immer nur vor Wahlen ein, um nicht zu viele Stimmen an die eigentlichen Sozialdemokraten zu verlieren.



Im Bund unter Kohl, wo der Kahlschlag begann und der Bund massenweise Wohnraum an Spekulanten verhökert hatte waren es cDU und noch schlimmer, FDP und cSU Minister.



Also die Parteien die bis heute Milliarden"spenden" von der Immobilienlobby kassiert und denen die Gesetze quasi auf den Leib schneidert.



Und bei der sPD würde ich noch die beiden Vollversager Tiefensee und Geywitz abziehen wollen.