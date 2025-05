Seine Arbeit für Geflüchtete will der Verein demnach jedoch in verschiedenen Co-Working-Spaces fortsetzen, die dem Verein von verschiedenen Seiten schon länger kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Kleiderkammer werde allerdings aufgelöst, so Henniges.

Der Berliner Verein "Moabit hilft" verlässt bis spätestens zum 15. Juni seinen Stammsitz in der Turmstraße. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Vor der Entscheidung war mit der landeseigenen Berliner Immobilien GmbH (BIM) verhandelt worden, die das Gebäude in der Turmstraße vermietet. Die BIM sei "Moabit hilft" zuletzt preislich entgegengekommen, insgesamt hätten die Räume aber immer noch 1.500 Euro monatlich gekostet, die aus Spenden finanziert werden müssten, so Henniges.

"Moabit hilft" beklagt, das Land Berlin bekenne sich nicht zur Arbeit des Vereins. Die BIM wollte sich nicht zu den Verhandlungen äußern.

Der Verein wurde 2013 gegründet und erlangte vor allem im Zuge der teils chaotischen Situation im Jahr 2015 Bekanntheit, als Berlin innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Geflüchtete aufnehmen musste. Die Freiwilligen leisteten humanitäre Hilfe und setzten soziale Projekte auf.

Auch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge viele Geflüchtete nach Berlin kamen, war "Moabit hilft" bei der Versorgung der Menschen vor allem am Hauptbahnhof und am Zentralen Omnisbusbahnhof aktiv. Der Verein übte allerdings auch immer wieder scharfe Kritik an der Landesregierung.