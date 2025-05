Der Berliner Staatssekretär für Mobilität und Verkehr, Johannes Wieczorek, tritt am Ende des Monats von seinem Amt zurück, um eine neue Stelle im Bundesverkehrsministerium zu übernehmen. Das teilte die Berliner Verkehrsverwaltung am Montag mit. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Nachfolger der zurückgetretenen Verkehrsstaatssekretärin Claudia Elif Stutz soll Johannes Wieczorek werden. Er soll aus dem Bundesverkehrsministerium in die Berliner Verwaltung wechseln.

Wechsel in der Berliner Verwaltung

Laut Verkehrsverwaltung sei Wieczorek von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrint (CSU) als Leiter der Grundsatzabteilung berufen worden. Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) dankte ihm für seine Arbeit. Grüne und Linke machen für den Abgang die Verkehrspolitik des Senats verantwortlich. "Statt einer klaren Strategie erleben wir Scheindebatten über Magnetschwebebahnen, die nie kommen werden – während zugleich Kiezblocks, Radwege und der Tramausbau gestoppt und Investitionen in neue U- und S-Bahn-Wagen gestrichen werden", so der Berliner Grünen-Fraktionsvorsitzender Werner Graf in einer Mitteilung.

Dem Tagesspiegel sagte Wieczorek allerdings, das Verhältnis zwischen der Verkehrssenatorin Bonde und ihm sei weiterhin sehr gut. "Es ist keine Flucht, definitiv nicht", so Wieczorek. Dennoch war seine Mitarbeit in der Berliner Senatsverwaltung für Verkehr nur von kurzer Dauer. Ende Mai 2024 hatte Bonde mitgeteilt, Wieczorek werde Staatssekretär in der Berliner Verwaltung, dafür verlasse er das Bundesverkehrsministerium. Dort war er bis dahin stellvertretender Leiter der Grundsatzabteilung.