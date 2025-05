Haus in der Warschauer Straße

Do. 22.05.25 | 13:07 Uhr

Der Senat will den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bei der Ausübung des Vorkaufsrechts für ein Haus in der Warschauer Straße unterstützen.

Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) sagte im Abgeordnetenhaus am Donnerstag, seine Verwaltung sei wegen des Hauses in der Warschauer Straße 25 im Austausch mit dem Bezirk. Wie in solchen Fällen üblich, geht es laut Gaebler zunächst darum zu prüfen, ob der neue Eigentümer bereit wäre, eine sogenannte Abwendungsvereinbarung zu unterzeichnen. Damit würde sich der künftige Käufer verpflichten, auf Maßnahmen zu verzichten, die Bewohnerinnen und Bewohner verdrängen könnten.

Es werde aber auch geprüft, ob sich eine Gesellschaft oder Genossenschaft findet, die das Haus im Rahmen des kommunalen Vorkaufsrechts erwerben könnte, eventuell auch mit Zuschüssen des Landes. "Die Haushaltssituation ist ihnen aber bekannt", fügte Gaebler hinzu.