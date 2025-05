Die Wahl zum aktuellen Abgeordnetenhaus hatte am 26. September 2021 stattgefunden, gemeinsam mit der Bundestagswahl. Der Ablauf der Wahl an diesem Tag war geprägt von organisatorischen Problemen und Wahlfehlern. Dazu zählten falsche oder fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen davor mit teils stundenlangen Wartezeiten. Zudem hatten Wahllokale teils noch weit nach 18 Uhr geöffnet.



Die Landeswahl hatte darum nach einem Entscheid des Berliner Verfassungsgerichtshofes am 12. Februar 2023 komplett wiederholt werden müssen. Die fünfjährige Legislaturperiode allerdings zählt seit dem Datum des gescheiterten Wahlvorgangs 2021, so dass im September 2026, also nach fünf Jahren, wieder gewählt wird. Parallel zur Abgeordnetenhauswahl finden in Berlin immer die Wahlen zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen statt.



Ein wichtiger Pluspunkt des voraussichtlichen Wahltermins 20. September 2026: An dem Tag findet kein Berlin-Marathon statt. 2021 hatte die Sportveranstaltung mit Zehntausenden Teilnehmern am Superwahltag zu den Problemen beigetragen. Sie erschwerte das Durchkommen in der Stadt, so dass zum Beispiel fehlende Wahlzettel nicht schnell nachgeliefert werden konnten.