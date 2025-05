Im Jahr 2023 ist die Zahl der Patienten um zehn Prozent gestiegen und auch die Konsultationen in den Versorgungsstellen stieg um elf Prozent. Ein Grund könne dabei die steigende Zahl wohnungsloser und obdachloser Menschen sein. “Jeder Mensch hat das Recht auf eine notwendige medizinische Behandlung”, sagt Peter Bobbert, Präsident der Ärztekammer Berlin in dem Bericht. Aber nur durch ehrenamtliches Engagement außerhalb der Regelversorgung würden Menschen ohne Versicherungsschutz überhaupt behandelt werden. “Die Situation ist nicht hinnehmbar”, sagt er.

Die Daten stammen aus Befragungen der ambulanten Versorgungsstellen des Runden Tisches, wie zum Beispiel der Gebewo pro oder der Caritas. Demnach steigt die Anzahl der Patienten in den Versorgungsstellen und es gibt einen wachsenden Bedarf an medizinischer Behandlung für Menschen ohne Krankenversicherung.

Die Organisationen hinter dem Bericht kritisieren vor allem, dass die Hilfe für Menschen ohne Krankenversicherung zum Großteil auf ehrenamtliche Arbeit oder Spenden angewiesen ist. Viele der Ärztinnen und Ärzte, die in den ambulanten Versorgungsstellen arbeiten, sind zum Beispiel oft schon pensioniert. Medikamente werden über Spenden finanziert. Gleichzeitig gäbe es laut der Auswertung mehr Patienten, was zu einer höheren Belastung bei gleichen Ressourcen führe. Der Runde Tisch fordert deshalb vom Senat eine Neustrukturierung und eine dauerhafte Finanzierung der Projekte.

Auch Krankenhäuser der Berliner Krankenhausgesellschaft behandeln Menschen, die nicht versichert sind. In den meisten Fällen bekommen sie dafür kein Geld von den Sozialämtern in den Bezirken. Eigentlich sollte das über die Notfallregelung des zwölften Buchs im Sozialgesetzbuch (SGB XII) geregelt sein, die Anträge ließen sich in der Regel aber nicht durchsetzen. Das führe zu jährlichen Kosten von mindestens zehn Millionen Euro, die die Krankenhäuser selbst ausgleichen müssen.



"Die Koalition hat in ihrem Vertrag die Verbesserung der medizinischen Versorgung wohnungsloser Menschen angekündigt. Bisherige Gespräche mit Senat und Bezirken verlaufen allerdings äußerst zäh", sagt Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft. Er fordert noch in dieser Legislaturperiode eine Einigung.

Der Gesundheitsbericht des "Runden Tisches zur medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung obdachloser Menschen" ist erstmals 2018 erschienen und bot damals zum ersten Mal eine Datengrundlage zur Gesundheitsversorgung von wohnungslosen Menschen und Menschen ohne Versicherungsschutz in Berlin.