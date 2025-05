Zahl der Zwangsräumungen in Berlin weiter gestiegen

Wer seine Miete nicht zahlen kann und erfolgreich gekündigt und verklagt wird, kann zwangsgeräumt werden. In Berlin passiert das seit Jahren immer öfter - so auch im vergangenen Jahr. Welche Bezirke besonders betroffen sind.

Am stärksten betroffen war demnach auch 2024 wieder der Amtsgerichtsbezirk Lichtenberg, zu dem auch Marzahn-Hellersdorf gehört - hier wurden 463 Wohnungen geräumt. Die wenigsten Zwangsräumungen wurden erneut in Pankow erfasst (110 Fälle). Dazwischen liegen die Amtsgerichtsbezirke Wedding (408), Kreuzberg (326), Mitte (250), Neukölln (210), Charlottenburg (200), Köpenick (197), Schöneberg (185) und Spandau (146).

Die Zahl der Zwangsräumungen in Berlin hat 2024 erneut zugenommen, allerdings weniger stark als in den Jahren davor. Wie die Justizverwaltung auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Niklas Schenker mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 2.495 Haushalte aus ihren Wohnungen zwangsgeräumt. Das waren 126 mehr als 2023 - damals gab es 2.369 Räumungen . Die bisher unveröffentlichte Anfrage liegt dem rbb vor.

Zahl der Zwangsräumungen in Berlin hat spürbar zugenommen

Die Linke fordert, Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit zu verbieten und wünscht sich eine entsprechende Gesetzesverschärfung auf Bundesebene. Eine weitere Forderung: Auf Berliner Landesebene müssten Mieterberatung und soziale Wohnhilfen in den Bezirken gestärkt werden. Außerdem verlangt Schenker: "Die landeseigenen Wohnungsunternehmen dürfen keine Zwangsräumungen mehr durchsetzen."

Es brauche mehr Wohnraum in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand, um Mieterinnen und Mieter vor Räumungen zu schützen, so der Linken-Abgeordnete. Die aktuellen Zahlen nimmt er zum Anlass, erneut auf eine Vergesellschaftung großer, privater Wohnungsunternehmen zu pochen. Nachdem sich die Berlinerinnen und Berliner in einem Volksentscheid mehrheitlich dafür ausgesprochen hatten, hatten CDU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, ein entsprechendes Vergesellschaftungs-Rahmengesetz zu verabschieden. Bisher liegt aber noch kein Entwurf vor.