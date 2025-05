Die AfD in Brandenburg geht gerichtlich gegen die Einstufung der Landespartei als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" vor. Die Klage und ein Eilantrag würden am Dienstag beim Verwaltungsgericht Potsdam eingereicht, teilte der Landesverband am Montag mit. Damit will die AfD erreichen, dass die Einstufung für rechtswidrig erklärt und zurückgenommen wird.

Die AfD richtete zunächst eine Abmahnung an das Innenministerium und setzte eine Frist bis Montag. Klage und Eilantrag sind nun der nächste Schritt der Partei. Mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung will die AfD erreichen, "die streitgegenständlichen Maßnahmen bis zur Entscheidung in der Hauptsache vorläufig auszusetzen". Die Partei will zudem eine sogenannte Stillhaltezusage. Ziel der Stillhalteerklärung ist es, dass der Verfassungsschutz die Partei in Brandenburg nicht mehr öffentlich als gesichert rechtsextremistisch bezeichnen darf.

Im Bund hatte der Verfassungsschutz Anfang Mai die gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch hochgestuft.Auch die Bundes-AfD hatte gegen ihre Hochstufung geklagt. Daraufhin hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Stillhalteerklärung abgegeben: Bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln legte das Bundesamt für Verfassungsschutz die neue Einstufung auf Eis und führt die AfD zunächst weiter nur als sogenannten Verdachtsfall. [tagesschau.de] Eine solche Erklärung gilt nicht als ungewöhnlich, sondern als verwaltungsrechtlicher Vorgang. Sie ist keine Aussage zur Sache.

Landesparteichef René Springer bezeichnete die Klage als "Signal gegen die politische Verfolgung unserer Partei". Diese solle "mit polizeistaatlichen Mitteln" als unbequeme Opposition ausgeschaltet werden.