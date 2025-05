rbb-Auswertung - Was im AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes über Brandenburg steht

Do. 15.05.25 | 18:48 Uhr | Von Markus Woller

Bild: dpa/Simon

Im AfD-Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz werden rund 30 Politikerinnen und Politiker aus Brandenburg genannt. Auch ihre öffentlichen Äußerungen haben zur zwischenzeitlichen Hochstufung der Partei im Bund beigetragen. Von Markus Woller

Führende Mitglieder des AfD-Landesverbandes Brandenburg spielen im Hochstufungsgutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) eine wichtige Rolle. Das zeigt eine rbb-Auswertung des Berichts, auf dessen Grundlage die Bundes-AfD als "gesichert rechtsextrem" eingestuft wurde. Unter anderen das Magazin "Cicero" hatte das vertrauliche Gutachten komplett veröffentlicht. Mehr als 30 Mitglieder des Landesverbandes, darunter 13 Landtagsabgeordnete und sechs Bundestagsabgeordnete finden im Gutachten Erwähnung. Für seine Einschätzung hat das Bundesamt für Verfassungsschutz öffentliche Äußerungen von insgesamt 353 Personen herangeozogen. Erkenntnisse, deren Quellen zu schützen seien, sind zumindest nicht offensichtlich erkennbar.

dpa rbb-Auswertung - Was im AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes über Berlin steht Im AfD-Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz werden auch Politikerinnen und Politiker aus Berlin genannt. Eine rbb-Auswertung zeigt, welche ihrer Äußerungen zur Nennung geführt haben. Von Sabine Müller

"Ethnisch-abstammungsmäßiges" Volksverständnis im Fokus

In dem Gutachten heißt es, die ostdeutschen Landesverbände, darunter auch der aus Brandenburg, seien in besonderem Maße von extremistischen Strömungen in der Partei dominiert. Insgesamt ließen sich in den letzten Jahren drei grobe Entwicklungslinien beobachten: Eine Popularisierung der Partei hinsichtlich ihrer Mitgliederentwicklung, eine Professionalisierung und eine fortschreitende ideologische Vereinheitlichung. Der Verfassungsschutz stellte bei der Begründung der Hochstufung den Begriff des "ethnisch-abstammungsmäßigen" Volksverständnis' der AfD ins Zentrum. Allein dafür wurden auf vielen Dutzend Seiten Belege gesammelt.

Dieses völkisch-abstammungsmäßige Verständnis, das die AfD vertrete, messe der Existenz und dem Erhalt homogener ethnisch-biologischer oder -kultureller Völker eine überragende Bedeutung zu, so der Verfassungsschutz. Mitglieder der Partei unterschieden dabei zwischen Deutschen verschiedener Güte: zwischen sogenannten "indigenen Deutschen" und "Passdeutschen". So forderte eine Abgeordnete der AfD unter anderem ein Wahlrecht nach Abstammung. Ein anderer äußerte die These, es gebe ein "deutsches Volk, unabhängig vom Pass".

Berndt, Hohloch und Gnauck mehrfach mit Zitaten vertreten

Auch Aussagen von Brandenburger AfD-Politikern werden in diesem Zusammenhang als Belege zitiert. Zum Beispiel die des Bundestagsabgeordneten Hannes Gnauck bei einer Wahlkampfveranstaltung im vergangenen Jahr in Zossen (Teltow-Fläming). Gnauck sagte damals, es gehöre mehr dazu, zum deutschen Volke zu gehören, als eine Staatsbürgerurkunde. Deutsche verbinde miteinander ein Naturgesetz, wird Gnauck zitiert. Auch der AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Hans-Christoph Berndt, machte laut Verfassungsschutzgutachten in einem Interview deutlich, dass es für ihn einen Unterschied zwischen der Zahl der deutschen Staatsbürger und der durch ihn definierten "Deutschen" gebe. Der Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm äußerte laut Gutachten in einem Tweet von 2022, dass das deutsche Volk "als ethnische und kulturelle Gemeinschaft nicht verhandelbar seien". Der Verfassungsschutz nennt diese Aussage verfassungswidrig.

dpa "Gesichert rechtsextrem" - AfD mahnt Innenministerium wegen Einstufung durch Verfassungsschutz ab Die Brandenburger AfD wehrt sich per Abmahnung juristisch gegen die Einstufung als "gesichert rechtsextrem" durch den Verfassungsschutz des Landes. Die Partei verlangt eine öffentliche Rücknahme der Bewertung bis zum 19. Mai.

Migranten werden kriminalisiert

Der Bericht zitiert zudem mehrere Brandenburger AfD-Abgeordnete mit einer ganzen Reihe fremden- und minderheitsfeindlicher Aussagen. Migrationsprozesse würden immer wieder mit Katastrophen-Metaphern beschrieben, um Migranten generell verächtlich zu machen. So forderte der parlamentarische Geschäftsführer im Landtag, Dennis Hohloch, laut dem Bericht, Schüler die kein Deutsch sprechen vom Schulsystem auszuschließen. Im selben Zusammenhang habe er suggeriert, strafrechtliches Verhalten in Schulen gehe vornehmlich von Migrantinnen und Migranten aus, deren Eltern zudem nicht in der Lage wären, ihre Kinder "ordentlich zu erziehen", wird der Landtagsabgeordnete zitiert. Mehrfach findet der Verfassungsschutz auch Belege dafür, dass das vieldiskutierte sogenannte "Remigration-Programm" der Partei sich nicht allein gegen ausreisepflichtige Ausländer richtet, sondern damit die Ausweisung von Millionen Menschen gemeint sein muss. Die Ausweisung solle ganz offensichtlich nicht in einem rechtsstaatlichen Rahmen erfolgen, so die Verfassungsschützer. Demnach gehe es um die Ausweisung von Menschen, die dem "ethnisch-nationalistischen Staatsvolkverständnis" zufolge nicht als Deutsch gelten.

dpa/Michael Kuenne AfD-Jugendorganisation - Selbstauflösung ist für Junge Alternative in Berlin kein Problem In der AfD-Jugend rumort es, weil der Bundesvorstand die als rechtsextremistisch eingestufte Junge Alternative auflösen und eine neue Jugendorganisation gründen will. Während aus Brandenburg scharfe Kritik kommt, unterstützen die Berliner den Schritt. Von S. Müller und A. Sundermeyer

Junge Alternative besonders aggressiv

Als einer von mehreren Belegen hierfür wird die Kampagne der früheren Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) zur Landtagswahl in Brandenburg 2024 genannt. Am Wahlabend waren Vertreter der JA bei der Wahlparty beim Singen eines fremdenfeindlichen Liedes mit dem Titel "Wir schieben sie alle ab!" von Medienvertretern gefilmt worden. Darin sei unter anderem von einem feindlichen System die Rede, das einen vermeintlichen Bevölkerungsaustausch und eine Islamisierung aufzwinge. Ein Mitglied der JA habe beim Singen ein Schild mit der Aufschrift "Millionenfach Abschieben!" hochgehalten, so der Bericht. Mehrere Parteifunktionäre hatten das Verhalten der Jugendorganisation danach verteidigt. Das Gutachten bündelt hunderte weiterer öffentlich zugänglicher Belege, die der Verfassungsschutz am Ende als ausreichend ansah, um die Partei im Bund als "gesichert rechtsextremistisch" einzustufen.

Einstufungs-Entscheidung im Eilverfahren steht noch aus