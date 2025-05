Eine Frau steht am Montag in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) vor dem Amtsgericht, weil sie Katrin Göring-Eckardt (Grüne) angefeindet haben soll. Der Frau wird vorgeworfen, am 30. April 2024 die damalige Bundestagsvizepräsidentin mit einem spitzen Gegenstand am Schloss Bad Freienwalde bedroht zu haben.

Laut Darstellung von Göring-Eckardt wurde sie auf einer öffentlichen Toilette an dem Schloss mit einem angespitzten Trinkhalm aus Holz von der Frau bedroht. Die soll gesagt haben: "Du solltest Angst haben, du entkommst uns nicht", so Göring-Eckardt im Podcast "Tagesanbruch – Die Diskussion" von "T-Online".