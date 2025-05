BinSchnellWeg Mittwoch, 28.05.2025 | 22:07 Uhr

"Die nominierte 37-Jährige erklärte, ihr gehe es um den weiteren Aufbau der Partei." Und ich dachte doch wirklich, dass es ihr um die Bürger-innen in Brandenburg geht - wie naiv ich doch bin.... "Crumbach teilte mit, Friederike Benda werde mit ihrer politischen Erfahrung und ihrem Organisationstalent den Landesverband sicher gut führen" Auch hier steht die Partei im absoluten Vordergrund - erinnert mich irgendwie an Zeiten, die ich vergangen glaubte, aber von immer mehr Menschen wohl herbeigesehnt werden. Für all die gibt es nun eine neue Adressatin in der Partei, die bei der nächsten Wahl nicht mehr dabei ist. Zukunft für Brandenburg sieht nicht so wirklich gut aus...