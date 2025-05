Mit dem Geld soll der in die Jahre gekommene Platz in der Parzellenstraße grundhaft saniert werden. Die ursprüngliche Zusage hatte die Stadt im Februar mitgeteilt - zusammen mit Finanzzusagen des Landes für die Stadionmodernisierung. Das Heimstadion ist aktuell nicht zweitligatauglich, der Verein selbst kann die Kosten nach eigenen Angaben nicht alleine tragen.

Die Stadtverordnetenversammlung von Cottbus hatte am 26. März 2025 mit großer Mehrheit beschlossen, die halbe Million Euro in die Sanierung zu investieren.

"Wir haben uns sogar über Eventualitäten unterhalten, wie wir das Training auf andere Plätze verlagern können, wenn wir nicht rechtzeitig fertig sind." Die neue Saison beginnt in der dritten Liga am 1. August.

Das Land zeigt sich mit Blick auf ihre zugesagten 2,5 Millionen für den Stadionausbau in Cottbus unterdessen offenbar zurückhaltender. In der Landtagssitzung am Donnerstag stellte Julian Brüning (CDU) die Frage, wie die Landesregierung zu der finanziellen Unterstützung steht, "insbesondere auch unter dem Aspekt der Sicherstellung, dass diese unabhängig vom

sportlichen Aufstieg in den kommenden Doppelhaushalt aufgenommen und finanziell abgesichert wird, um auch die steigenden Anforderungen der 3. Liga zu erfüllen?"

Die schriftliche Antwort von Brandenburgs Sportminister Steffen Freiberg war Freitagvormittag noch nicht veröffentlicht [parlamentsdokumentation.brandenburg.de], liegt der Lausitzer Rundschau [Bezahlinhalt] aber vor. Demnach heißt es in der Antwort, dass sich das Land für den Fall einer notwendigen Sofortmaßnahme bereit erklärt habe, die Finanzierung im Fall eines Aufstiegs zu unterstützen. Ob das Geld auch unabhängig vom sportlichen Erfolg fließe, müssten die Haushaltsberatungen bis Juni zeigen.