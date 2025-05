Der Landkreis Dahme-Spreewald steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. In den nächsten Tagen wird deshalb eine Teil-Haushaltssperre erwartet. Das hat der rbb auf Nachfrage am Donnerstag von der Kreisverwaltung erfahren. Demnach fehlen im Haushalt allein in diesem Jahr rund 42,6 Millionen Euro.

Laut Finanzdezernent Stefan Klein gibt es für das Defizit mehrere Gründe. Der Kreis investiere beispielsweise in neue Schulen im Berliner Speckgürtel, der von starkem Zuzug geprägt ist. Die Steuereinnahmen hätten sich verringert. Außerdem werde dem Landkreis überraschend weniger Geld vom Land zugewiesen. Zudem habe das Innenministerium mehreren benötigten Krediten noch nicht zugestimmt, so Klein.