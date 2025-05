Das also war die Exit-Strategie: "Land und Leute wollen Lösungen. Sie wollen, dass die Politik arbeitet und nicht streitet." Mit diesen Worten begründete Katrin Lange das Ende ihrer Karriere als Innenministerin . Sie nimmt ihren Hut, um die Koalition von SPD und BSW im Land nicht von der Sacharbeit abzuhalten. So will sie den Rücktritt verstanden wissen.

Schon damals hatte Woidke in Spielermanier und unter Kopfschütteln vieler Genossen alles auf eine Karte gesetzt und die Wahl zur Schicksalswahl zwischen ihm und der AfD erklärt. Möglich, dass ihm der Wahlerfolg zu Kopf gestiegen ist. Diesmal hat er sich verzockt. Er hat gleich mehreres dramatisch falsch eingeschätzt: seinen Einfluss, die Stimmung in der Partei und deren Leidensbereitschaft für den Machterhalt.

Inhaltlich, weil er wie Lange einen Kurs gegenüber der AfD vertrat, dem viele in der SPD nicht zu folgen bereit waren. Und zwar no way. Auf keinen Fall. Selbst um den hohen Preis, ihren Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten zu beschädigen, dem sie bei der Landtagswahl noch ein Ergebnis von knapp 30 Prozent zu verdanken hatte .

Das Ergebnis ist Woidkes Machtverlust. Der Kaiser ist jetzt nackt. Die Folgen in einer Landespartei, die zum ersten Mal in ihrer 35-jährigen Geschichte eine echte Rebellion gegen ihren Vorsitzenden angezettelt und in kürzester Zeit um Erfolg gebracht hat, sind nicht zu unterschätzen. Mit dem heutigen Tag beginnt das Ende der politischen Karriere von Dietmar Woidke. Um ihn dürfte es jetzt recht einsam werden. Für die potenziellen Nachfolger, zu denen Katrin Lange nicht mehr zählt, öffnen sich plötzlich Horizonte. Eine Chance, den Generationswechsel einzuleiten.

Auch inhaltlich muss noch etwas geradegerückt werden. Es ist nicht so, wie es Katrin Lange in ihren Abschiedsworten unterstellt hat: Selbstverständlich darf man die Haltung vertreten, dass die AfD politisch und nicht juristisch bekämpft werden muss. Wahrscheinlich darf man diese Haltung sogar in der SPD vertreten – und wahrscheinlich darf man sogar dort laut darüber nachdenken, welcher Auftrag für die Partei aus der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung und den Wahlergebnissen erwächst. Vielleicht wäre das sogar gar nicht so dumm.