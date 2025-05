KZ Sachsenhausen und Ravensbrück - Gedenken an Befreiung der Konzentrationslager vor 80 Jahren

Im Frühjahr 1945 fanden die Befreier der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück das Grauen vor. Die Erinnerung birgt wichtige Lehren für heute. Daher werden an beiden Orten am Sonntag zentrale Gedenken veranstaltet.

Mit zentralen Veranstaltungen in den ehemaligen Konzentrationslagern von Sachsenhausen und Ravensbrück wird am Sonntag in Brandenburg an den 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus erinnert. Dazu werden unter anderem Vertreter des Landes sowie der Bundesregierung, Zeitzeugen und deren Angehörige erwartet, wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mitteilte. Bereits in den vergangenen Tagen gab es dezentrale Gedenkveranstaltungen unter Beteiligung überlebender NS-Opfer.

Gedenkstätte Sachsenhausen

Um 15:30 Uhr findet auf dem Gelände der Gedenkstätte Sachsenhausen in der "Station Z" ein zentrales Gedenken statt. Nach Angaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten wird hierzu unter anderem Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet. Zudem haben sechs Überlebende aus Polen, Israel und der Ukraine ihre Teilnahme an der Veranstaltung in Oranienburg zugesagt. Die drei Frauen und drei Männer sind zwischen 90 und 100 Jahre alt und als Heranwachsende inhaftiert worden. Einige der zunächst 30 angeschriebenen Überlebenden hätten abgesagt, weil sie sich die weiten Reisen aus Israel und aus Übersee nicht mehr zutrauen, hieß es von der Stiftung. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wird am Sonntag in Oranienburg erwartet. Gemeinsam mit Dietmar Woidke will Wegner mit den Überlebenden zu einem vertraulichen Gespräch zusammenkommen, teilte die Stiftung mit. Den ganzen Sonntag über finden Veranstaltungen in der Gedenkstätte Sachsenhausen statt. So ist unter anderem ein interreligiöser Gottesdienst in der ehemaligen Häftlingswäscherei sowie ein Zeitzeugengespräch mit dem polnischen Überlebenden Jerzy Zawadzki geplant. Am 22. und 23. April 1945 erreichten sowjetische und polnische Soldaten das KZ Sachsenhausen, das vorher von den Nationalsozialisten geräumt worden war. Sie fanden im Lager nach Angaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten noch rund 3.000 kranke Häftlinge. Mehr als 30.000 Häftlinge waren auf einem Todesmarsch in der Gewalt der SS. In Sachsenhausen waren zwischen 1936 und 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert, mindestens 55.000 starben laut Stiftung an unmenschlichen Haftbedingungen oder wurden Mordopfer der SS.

Gedenkstätte Ravensbrück

Am gleichen Tag soll auf einer weiteren zentralen Feier (10-12 Uhr) auch an die Befreiung des damaligen KZ Ravensbrück im Beisein von elf Überlebenden aus Ungarn, Israel, Polen und Deutschland erinnert werden. Dazu werden die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, und die Brandenburger Kulturministerin Manja Schüle (SPD) erwartet, teilte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mit. Kränze sollen niedergelegt und Erinnerungen ehemaliger Häftlinge durch Schauspielerinnen wie Maren Kroymann und Jasmin Tabatabai vorgelesen werden. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Landesjugendorchester Mecklenburg-Vorpommern. In Ravensbrück ließ die sogenannte Schutzstaffel der Nazis 1939 das größte deutsche Frauen-Konzentrationslager errichten, in das später auch Männer kamen. Zwischen 1939 und 1945 waren laut Gedenkstätte mehr als 120.000 Frauen, 20.000 Männer und etwa 1.000 weibliche Jugendliche dort inhaftiert. Zehntausende wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheit oder durch medizinische Experimente. Ende April 1945 trieb die SS Zehntausende Häftlinge auf Todesmärsche. 3.000 zurückgelassene Kranke wurden am 30. April 1945 von der Roten Armee befreit.

Stiftung: Keine Funktionsträger der AfD zum Gedenken eingeladen

Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, betonte am Samstag, dass zu den Gedenkfeiern Funktionsträger der rechtsextremistischen AfD nicht willkommen seien. Dem rbb sagte Drecoll, die AfD akzeptiere im Zusammenhang mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus nicht den Begriff "Befreiung", sondern spreche von "Niederlage". Sie konterkariere die Arbeit der Gedenkstätten und richte sich gegen Fundamentalwerte, die diese vertreten. Dazu gehörten "die Notwendigkeit kultureller und gesellschaftlicher Vielfalt, Respekt und Solidarität", sagte Drecoll.

Russische Vertreter unerwünscht

Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hat zu den Veranstaltungen keine Vertreter der russischen und belarussischen Botschaft eingeladen. Demnach haben die russischen und belarussischen Vertreter Schreiben erhalten, in denen sie gebeten werden, nicht zu diesen Veranstaltungen zu kommen. Gleichzeitig habe die Gedenkstätte Sachsenhausen auf die Hausordnung verwiesen, die das Tragen von Nationalflaggen, Uniformen und ähnlichen Symbolen verbiete - zum Beispiel die des Sankt-Georgs-Bändchens, eines russischen Militärabzeichens. Dieses Vorgehen ist laut Gedenkstätten-Leiterin Astrid Ley seit dem russischen Angriff auf die gesamte Ukraine im Februar 2022 üblich.

Bereits in den vergangenen Tagen fanden Gedenkfeiern in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden, in der Todesmarsch-Gedenkstätte im Belower Wald bei Wittstock und am Ort eines ehemaligen KZ-Außenlagers am Bahnhof von Grüneberg statt. Am 5. Mai ist im ehemaligen KZ-Außenlager Klinkerwerk in Oranienburg ein weiteres Gedenken geplant.

Der rbb überträgt das Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück am Sonntag, 4. Mai von 10-12 Uhr live im rbb Fernsehen und im Stream auf rbb24.de. Ebenfalls am Sonntag um 18:00 Uhr berichtet das rbb Fernsehen von den Gedenkveranstaltungen in Ravensbrück und Sachenhausen. Überlebende erzählen ihre Erlebnisse, von Folter und dem Kampf ums Leben im Lager. Gesprächsgast ist unter anderem Gedenkstättenleiter Axel Drecoll.

