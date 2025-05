Ab dem nächsten Schuljahr müssen Grund- und Förderschüler in Brandenburg Mobiltelefone vor dem Unterricht ausschalten und wegpacken. Es sind nur in einigen Fällen Ausnahmen erlaubt.

Handys und andere Digitalgeräte müssen an Brandenburger Grund- und Förderschulen künftig vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Das hat das Bildungsministerium dem rbb am Dienstagabend mitgeteilt.

Offener Brief an Senat

Das Bildungsministerium werde die Verwaltungsvorschriften über die Organisation der Schulen in inneren und äußeren Schulangelegenheiten (VV-Schulbetrieb) entsprechend überarbeiten. Die Schulen dürften aber eigene weitergehende Regelungen in ihren jeweiligen Hausordnungen festlegen, heißt es vom Ministerium.

Diese neue Regelung werde ab dem Schuljahr 2025/26 für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. "Lehrerinnen und Lehrer sollen aber in speziellen Fällen die Nutzung privater digitaler Endgeräte gestatten dürfen, wenn sie dies für den Unterricht für erforderlich und sinnvoll halten", so das Ministerium. Ebenso solle dies für medizinisch notwendige Zwecke möglich sein, zum Beispiel zur Nutzung von Diabetes-Apps oder zum Ausgleich von Handicaps.

"Wir schaffen mehr Klarheit und Rechtssicherheit für unsere Schulleitungen und Lehrkräfte im Umgang mit privaten digitalen Endgeräten im Unterricht", erklärte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) am Dienstag in einer Mitteilung. Zu ihren Aufgaben gehöre, Kinder maßvoll an die digitale Welt heranzuführen, die sie umgibt, und ihnen Medienkompetenzen zu vermitteln. "Wir wollen sie zu einem verantwortungsbewussten und kritischen Umgang mit Handys, Tablets und so weiter befähigen", so Freiberg weiter.

Bereits im Koalitionsvertrag von SPD und BSW war eine entsprechende Neuregelung vorgesehen.