Die SPD/BSW-Koalition in Brandenburg will den Haushalt angesichts wachsender Kritik an den Kürzungen stellenweise noch ändern. Dabei deutet sich nach Angaben aus Koalitionskreisen an, dass die Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB) weiter mit 6,6 Millionen Euro unterstützt werden soll.

Darüber hinaus deuten sich demnach auch für die Bereiche Bildung und Soziales kleine Änderungen im Haushalt an.