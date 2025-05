Jimi Dienstag, 13.05.2025 | 18:16 Uhr

Der Fachkräftemangel, der sich inzwischen offenbar auch auf die oberste Leitungsebene des Landes durchschlägt, scheint noch nicht schlimm genug zu sein, wenn man einen der Verfassung gegenüber loyalen Verwaltungsprofi wie Müller einfach so entsorgen kann. Die Brandenburger Landesverwaltung ist ja nun nicht grad ein Traumziel für entsprechend erfahren Fachleute - Berlin und der Bund ziehen alles ab, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. In solchen Zeiten sollte es nicht oberste Priorität sein, dass Woidkes Kronprinzessin kein Haar gekrümmt wird, sondern, dass die Verwaltung qualitativ gut aufgestellt ist. Und das ist sie definitiv nicht.



Oder kurz: Der Fisch stinkt immer vom Kopf her, und das beschränkt sich nicht auf das MIK.