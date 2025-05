Lange hatte am Dienstag den Leiter des Verfassungsschutzes, Jörg Müller, in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Als Grund führte sie fehlendes Vertrauen an. Müller habe die AfD Mitte April intern als gesichert rechtsextrem eingestuft, sie aber erst am Montag darüber in Kenntnis gesetzt. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa hatte Müller beteuert, er habe sich "nichts vorzuwerfen".

Im Innenausschuss des Landtages am Mittwoch hatte Lange eingeräumt, es habe "selbstverständlich Gespräche gegeben". Dass die Arbeit über die Höherstufung aber abgeschlossen sei, sei ihr erst am Montag "zur Kenntnis gelangt." Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am Mittwoch auf Anfrage von rbb|24, dass der Hausleitung bis zum Wochenende unbekannt gewesen sei, dass auch der Abteilungsleiter des Verfassungsschutzes Entscheidungen über eine Einstufung alleine treffen konnte. Das sei bis 2023 anders gewesen.