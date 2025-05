"Ich habe am Samstag den Anruf bekommen und am Sonntagmittag entschieden"

René Wilke war sieben Jahre Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder). Am Donnerstag tritt er seinen neuen Posten als Innenminister an. Im rbb24-Interview spricht er über die anstehenden Herausforderungen und sein Wirken als Oberbürgermeister.

Es waren mehrere Telefonate mit sehr vielen. Auch mit dem Ministerpräsidenten persönlich. Weil es vieles zu erwägen, besprechen gibt in so einer Frage. Auch mit anderen Menschen gab es Telefonate, auch mit Menschen aus der Landesregierung. Ich habe am Samstag den Anruf bekommen und am Sonntagmittag entschieden.

Letztlich kommen verschiedene Dinge zusammen. Die Aufgabe ist eine, die zu mir passt. Ich habe die Anbindung an die Kommunen und die kommunale Erfahrung. Ich habe die Verbindung zur Polizei, mit der ich hervorragend zusammengearbeitet habe. Ich habe die Katastrophenschutzerfahrung und kenne viele Menschen, mit denen ich in Krisensituationen zusammengearbeitet habe. Ich habe mit dem Thema Migration und Integration kommunal sehr viel zu tun. Ich glaube, dass ich für dieses Haus durchaus Einiges mitbringe.

René Wilke wird Nachfolger der zurückgetretenen Innenministerin Katrin Lange. Der ehemalige Linken-Politker ist derzeit Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder). Am Donnerstag soll der 40-Jährige in Potsdam vereidigt werden.

Ich bin gut vernetzt. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen aus so gut wie allen Fraktionen und das auch als Parteiloser. Ich bin lange in diesem Land tätig. Ich kenne alle Kollegen, die jetzt auf meiner Ebene sind. Ich kenne viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ich kenne viele Landtagsabgeordnete. Mit manchen habe ich sogar noch zusammengearbeitet, als ich noch im Landtag war. Also insofern ist Vernetzung, glaube ich, kein Problem.

Sie gehen als Parteiloser in dieses Ministeramt. In Potsdam muss man gut vernetzt sein. Kann man das, wenn man parteilos ist?

Weil es um Auskommen und guten Job nicht immer geht. Es gibt nicht so viele Situationen im Leben, wo man diese Frage gestellt bekommt, Minister zu werden. Und dann muss man sehr genau überlegen, was einem wichtig ist. Ich habe in Frankfurt (Oder) über sieben Jahre die Chance gehabt, zu gestalten. Es war mir jeden Tag eine große Ehre und ich werde die Kolleginnen und Kollegen hier unglaublich vermissen. Aber die Möglichkeit, jetzt dort in Potsdam nochmal zu gestalten und manche Dinge, die ich mir anders wünsche, anzupacken, ist etwas, was überwiegt in Abwägung mit einem sicheren Job.

Weil es um Auskommen und guten Job nicht immer geht. Es gibt nicht so viele Situationen im Leben, wo man diese Frage gestellt bekommt, Minister zu werden. Und dann muss man sehr genau überlegen, was einem wichtig ist.

Genauso klar will ich aber auch gegen jene sein, die unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohen, die eine Gefahr für andere Menschen sind, die versuchen das System, in dem sie leben, auszunutzen und damit dafür sorgen, dass eine Destabilisierung entsteht.

Mir ist wichtig als Grundakzent, dass wir momentan in einer Situation sind, so empfinde ich es, dass sehr viele Menschen, die hier geboren wurden, aber anders aussehen durch ihre Geschichte oder die Geschichte ihrer Familie und Menschen, momentan ganz stark verunsichert sind. Dass sie sich fragen, sind wir hier noch gewollt? In Frankfurt erlebe ich, wie ganz viele von diesen Menschen diese Stadt mittragen und unverzichtbar sind für ganz viele Arbeitsbereiche. Von dieser Verwaltung angefangen, über viele andere Bereiche auch. Ich möchte all diesen Menschen klar sagen: ihr seid hier gewollt und Teil dieser Gesellschaft und wir stehen an eurer Seite.

Zentrales Thema in Ihrem neuen Job ist die Frage Migration. Was ist Ihr Plan: was werden Sie anders machen als Ihre Vorgängerin?

Eine operative, direkte Zuständigkeit gibt es nicht. Aber Verantwortung endet nicht bei Zuständigkeit. Das habe ich auch den Kolleginnen und Kollegen unserer Verwaltung immer wieder gesagt. Und das heißt, dass ich mich gegenüber dem Bund, auch als Minister, einsetzen werde dafür, dass die Situation auf der Autobahn so nicht fortbestehen kann. Da gibt es positive Zeichen. Und es gab ja unzählige Gespräche, Briefe, Termine auch vor Ort, auch bis hin zum Bundesstaatssekretär des Innenministeriums. Und diese Zusagen müssen zügig umgesetzt werden. Die einspurige Autobahn im Bereich der Grenzkontrollen, die ja wesentlich auch Mitverursacher ist für den Rückstau und den Verkehrskollaps, die muss aufgehoben und beendet werden. Und das ist etwas, was ich auch als Minister adressieren werde und mich dafür stark machen werde.

Was können Sie tun als Innenminister, um die Einschränkungen zu mildern, die durch die Grenzkontrollen entstanden sind, hier in Frankfurt, in Guben oder Forst?

Zurück nach Frankfurt. Jetzt wird ein Nachfolger für das Amt des Oberbürgermeisters gesucht. Muss das Jemand werden, der über Parteigrenzen hinweg wirkt und anerkannt ist?

Ja. Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, Frankfurt (Oder) als Stadt zusammenzuführen. Die Stadt galt als hochzerstritten, die Verwaltungsspitze ist in Wahlen gegeneinander angetreten, in der Stadtverordnetenversammlung gab es eine große Unversöhnlichkeit. Nun ist es nicht so, dass jetzt alle einer Meinung sind, aber wir führen Diskussionen in einer konstruktiven Art und Weise, und die Verwaltungsspitze geht mit einer geschlossenen Haltung in den politischen Raum und nicht mit Vielstimmigkeit. Und dieser Kurs ist für eine Stadt so wichtig.

Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber was ich sagen kann, ist, dass ich die Entscheidung nicht getroffen hätte, wenn ich nicht auch an einem Plan B für Frankfurt gearbeitet hätte. Ich habe den festen Eindruck, dass es jemanden gibt, wo ich glaube, dass die Stadt in guten Händen wäre und der ich das auch anvertrauen würde. Und ja, von daher hoffe ich, dass der politische Raum sich jetzt sortiert und es dann gute Bewerbung gibt.