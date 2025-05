Auf den ersten Blick ist Dietmar Woidke mit der Personalie René Wilke ein Coup gelungen. Ein von allen Seiten gelobter Politiker wechselt von der Frankfurter Oder an die Potsdamer Havel. Zustimmung und Lob kommen nicht nur aus den Reihen von SPD und BSW. Selbst CDU, Linke und Grüne fallen in den Beifall ein. Von Geradlinigkeit und Kompetenz, von Pragmatismus und Verantwortungsbewusstsein ist die Rede. In der kommunalen Familie – unter Bürgermeistern und Landräten – ist er als Mann mit überparteilicher Handschrift beliebt.

Das Innenministerium, in Brandenburg auch für die Kommunen, für Kreise, Städte und Gemeinden zuständig, wird bald von einem Politiker geführt, der sieben Jahre lang die Geschicke einer geschrumpften Großstadt lenkte. Sein Vor-Vor-Vorgänger, SPD-Innenminister Schröter, wollte Frankfurt (Oder) vor einigen Jahren mit einer Kommunalreform zur Stadt ohne Kreisfreiheit degradieren. Wilke hielt dagegen. Und sicherte sich den Respekt vieler Oderstädter.

Auch beim Thema Migration redete er nicht um die Probleme herum, die er als Oberhaupt einer Grenzstadt hautnah zu spüren bekam. Er kennt die Wirkungen illegaler Einreisen, aber auch die Folgen verstärkter Grenzkontrollen für das Alltagsleben. Trotz aller Kritik: Er blieb dabei sachlich, bewies klare Haltung gegen Rechtsextremisten.