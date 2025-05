In Potsdam kämpfen fast alle Fraktionen gegen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) - mit scharfen Vorwürfen und Flyern. Am 25. Mai entscheiden die Bürger, ob der Rathauschef gehen muss.

Mit scharfen Vorwürfen gegen Schubert werben die Stadtfraktionen zurzeit für eine Abwahl des Ratshauschefs. Allein Schuberts SPD steht in der Landeshauptstadt noch an seiner Seite.

Schubert hatte zuvor für eine weitere Zusammenarbeit mit den Stadtfraktionen geworben. In der Stadtverordnetenversammlung betonte er sein Bestreben, Kompromisse zu finden. "Wir haben im letzten Quartal eine Menge gemeinsam erreicht - was ich gern im Sinne der Bürgerinnen und Bürger fortsetzen würde", sagte der SPD-Politiker. "Ich bin bis heute davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger, damals wie heute, von manchem Dauerstreit in der Stadtpolitik die Nase voll haben und sich wünschen, dass wir bei Fragen, die nicht überlebenswichtig sind, auch mal nach gemeinsamen Lösungen suchen - und uns einigen", sagte Schubert weiter. Zudem gestand der Verwaltungschef Fehler ein.

Am Dienstagvormittag wurde Schubert dagegen bei einer Pressekonferenz in Potsdam von allen Fraktionen außer SPD und AfD Planlosigkeit und politisches Versagen vorgeworfen. "Er ist die falsche Person an der Spitze", sagte die Vorsitzende der Stadtfraktion Grüne/Volt/Die Partei, Silke Reimer. "Potsdam hat ein Strategieproblem. Und dieses Problem heißt Mike Schubert", so Reimer weiter.

"Es kann nur besser werden", meinte Hans-Jürgen Scharfenberg, Fraktionschef des Bündnisses für Vernunft und Gerechtigkeit. Schubert habe sich in seiner Amtszeit durch Aktionismus ausgezeichnet. Er habe häufig Dinge angekündigt, "wenn man das aber einfordert, dann folgt nur heiße Luft", so Scharfenberg.

Er sei Chef der Verwaltung und als solcher "phänomenal gescheitert", sagte Ute Grimm von der Fraktion Die Andere. Fähige Mitarbeiter würden entweder gehen oder von Schubert gebremst. Er sei Chef der kommunalen Betriebe und auch dort laufe "ganz, ganz viel verkehrt".

Michael Reichert von der Fraktion BVB/Freie Wähler, die das Abwahlverfahren initiiert hatte, unterstrich, fraktionsübergreifend gebe es eine "noch nie dagewesene Einheit" in der Forderung nach einer Abwahl des Oberbürgermeisters.

Um auf das Abwahlverfahren hinzuweisen, haben die Fraktionen unter anderem 50.000 Flyer drucken lassen und werben in der Stadt mit Plakaten für das Abwahlverfahren. Geplant sei auch ein KI-generiertes Lied zur Abwahl, heißt es.